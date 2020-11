Tineri băcăuani, mesaj protestatar pe ritmuri de rock contemporan

Patru tineri din Bacău, uniți de pasiunea pentru rock, intră pe piața muzicală românească cu o melodie-protest. Sub numele RAPAX (n.r.-lat. rapace, lacom, răpitor), băcăuanii lansează joi, 12 noiembrie, primul lor single și un videoclip cu un puternic mesaj anti-sistem.

Alexandra Hrincescu (16 ani), Vlad Prisacariu (18 ani), Tudor Păun (17 ani), Andrei Bostan (15 ani), formează RAPAX, una dintre cele mai noi dar bine închegate trupe rock tinere de pe piața românească. Au lucrat la compozițiile proprii luni de zile iar acum lansează prima piesă, „Demise” (n.r.-engl. moarte, expirare, anihilare) și primul lor videoclip, filmat în condiții de pandemie.

Membrii trupei susțin că este o piesă-protest, despre ce simt tinerii care nu se mai regăsesc în multe dintre formele de conviețuire din societatea noastră bolnavă. E despre anxietate, frici și neîncredere. Despre imposibilitatea unei generații de a se regăsi în tiparele impuse de societatea actuală, subjugată de ipocrizie, superficialitate și de puterea banilor. O societate în care umanitatea își pierde din valoare. E povestea tinerilor care cară cu greutate acest bagaj tot mai apăsător de „repere” false livrate de alții și pe care nu vor să le accepte. E povestea multora dintre ei care decid să „fugă” și să își creeze propriul set de valori.

Artiștii și-au pregătit mesajul anti-sistem mai bine de un an. „Stilul muzical al trupei îmbină element din prog, hardcore și Nu metal. Trăsătura evidentă este caracterul modern și agresiv al sonorităților,” a afirmat Sorin Antohi, producător muzical al RAPAX și, totodată cunoscut basist și vocalist al trupei Masked Toys din Bacău.

Clipul a fost realizat de regizorul Mihai Grecea, și el producător muzical al trupei, care a lucrat în studio cu cvartetul băcăuan și la înregistrările primelor trei piese care vor intra pe primul E.P. RAPAX de anul viitor.

„Conectați la o tradiție veche dar uitată în ultimii ani în orașul lui Bacovia, care a avut în anii ’80 și ’90 multe trupe bune și festivaluri de rock, liceenii și-au urmat pasiunea și au decis să se facă auziți în toată lumea. A fost o poveste frumoasă acest proiect. Practic am fost de față la profesionalizarea unei trupe tinere și cu viitor. Membrii trupei sunt copiii unor colegi din generația mea din Bacăul meu natal. Andrei, toboșarul, bunăoară, moștenește pasiunea chiar de la tatăl său, Cornel Bostan, fostul meu coleg din trupa cu care am cântat și eu în anii ’90. Am dat curs apelului membrilor RAPAX de a-i sprijini pentru că m-au convins că își asumă cu adevărat să facă muzică și că vor munci serios. Bravo lor! A fost un stagiu-școală de înregistrări în studio. Practic au avut libertatea să facă ce au dorit ei din perspectivă artistică iar noi, producătorii, le-am arătat doar cum se face o producție și i-am ajutat să facă mare parte din lucruri singuri. Transfer de know-how. A durat mult dar satisfacțiile sunt pe măsura efortului. Avem astăzi un clip gata, încă unul în șantier și încă două piese în faza de mixaj. Sper ca această gașcă simpatică și hotărâtă să aducă un aer proaspăt în muzica rock & metal de la noi”, afirmă Mihai Grecea, fost chitarist al trupei Totem din anii ’90, care, după ce a supraviețuit tragediei de la Colectiv, s-a reîntors după mulți ani la muzică.

Premiera clipului trupei va avea loc online, având în vedere situația medicală actuală din țară.

Portrete:

Alexandra Hrincescu, voce.

A început să cânte acest gen de muzică de acum patru ani. A cochetat cu chitara și tobele, ca acum, în trupa actuală, să fie vocal. Pe lângă muzică, tânăra este pasionată de limbile engleză și germană și susține că vrea să devină medic. Este pasionată de gătit.

Vlad Prisacariu, chitară.

S-a îndrăgostit de muzica rock de la zece ani spre disperarea părinților. A primit cadou în cele din urmă o chitară electrică pe care a început să o studieze zilnic. Este pasionat de tehnologie, motociclete și mașini.

Tudor Păun, bass.

A început să cânte la chitara abandonată de fratele său mai mare și a studiat muzica la un club de rock. A fost „racolat” în actuala trupă direct de la un bal al bobocilor la unul din liceele băcăuane. Este pasionat de cățăratul pe munte, drumeții și istorie.

Andrei Bostan, tobe

Deși este mezinul trupei, e unul dintre membrii fondatori. Prima tobă jucărie a primit-o la patru ani, dar a pus pentru prima dată bețele pe tobe „oficial” la șase ani. Este autodidact în materie de muzică și pe lângă tobe mai cântă și la chitară. Pasionat de sampling (n.r.- tehnică de reproducere digitală a sunetelor digitale).

Protagonistul poveștii din clip este Ștefan Ghiorghiu (18 ani), al doilea membru fondator al trupei RAPAX. Este la rândul său chitarist și anul acesta a decis să nu mai cânte în RAPAX, pentru a îmbrățișa teatrul, a doua sa pasiune.