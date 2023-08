Relaxare fara griji: top 5 metode pentru a-ti proteja casa in absenta ta

Odata cu sosirea sezonului estival, creste si riscul de infractiuni in locuintele nelocuite. Pentru a te asigura ca locuinta ta este protejata in timpul vacantei, am pregatit un top 5 sfaturi utile. Aceste solutii te vor ajuta sa previi spargerile si sa te relaxezi linistit stiind ca locuinta ta este protejata cat timp esti in vacanta.

1. Instaleaza o camera de supraveghere

Instalarea unei camere de supraveghere reprezinta una dintre cele mai eficiente metode de securitate pentru locuinta, deoarece reduce semnificativ riscul atacurilor din partea hotilor. Aceste dispozitive, daca sunt amplasate strategic (de exemplu, in zona usilor principale, ferestrelor, garajelor) pot fi cu adevarat utile. Prin monitorizarea zonelor principale de acces, probabilitatea ca locuinta sa fie vizitata de hoti scade semnificativ.

2. Ascunde inteligent bunurile de valoare

Hotii experimentati stiu unde obisnuiesc proprietarii sa isi pastreze lucrurile de valoare in locuinta, de aceea acestia stiu unde sa caute pentru prima oara. Pentru a te asigura ca bunurile de valoare si documentele importante sunt in siguranta, trebuie sa le ascunzi in zone mai putin probabile de a fi cautate de hoti. De exemplu, bucataria si baile sunt mai putin supuse cautarilor decat dormitoarele sau dulapurile principale. Ascunderea obiectelor valoroase in locuri mai putin obisinuite, poate contribui la mentinerea lor in siguranta in cazul in care casa este jefuita. Poti sa iei in considerare si utilizarea unei cutii de valori temporare pe perioada in care esti plecat de acasa pentru o perioada mai lunga de timp.

3. Nu lasati cheile de rezerva in casa sau in jurul acesteia

De cele mai multe ori, proprietarii ascund cheile de rezerva langa usa. Hotii sunt foarte familiarizati cu ascunzatorile clasice si stiu unde sa caute cheile pentru a intra in casa. Inainte de a pleca, asigura-te ca nu lasi cheile de rezerva la indemana. De asemenea, este recomandat sa discuti cu un vecin care sa viziteze frecvent locuinta, sa aprinda luminile seara, sa verifice posta, deoarece veti da impresia ca este cineva acasa in permanenta si astfel locuinta va fi in afara tintelor hotilor.

4. Nu distribui locatia in timp real

Daca esti plecat in vacanta pentru o perioada mai lunga de timp, nu distribui informatii cu privire la locatia in care te afli in acel moment, deoarece locuinta ta poate deveni o tinta pentru hoti. Iti recomandam ca momentele din vacanta sa le distribui atunci cand te intorci acasa.

5. Instaleaza lumini exterioare

Hotii nu vor sa fie expusi atunci cand intra in casa, iar luminile exterioare pot ajuta la acest lucru. Spargatorii oportunisti s-ar putea sa nu fie intimidati de luminile care sunt constant aprinse, de aceea iti recomandam sa instalezi lumini exterioare dotate cu senzori de miscare. Astfel, hotul va fi luat prin suprindere si se va speria.

Concluzie

In concluzie, relaxarea fara griji in timpul vacantei devine o realitate atunci cand iei in considerare masuri adecvate pentru securitatea locuintei tale. Metodele de prevenire pot face diferenta intre o vacanta linistita si o experienta stresanta.