Etapă încheiată în modernizarea rețelei de apă, următorul pas a fost amânat până la iarnă

Astăzi, 29 iulie, Compania Regională de Apă anunță reintroducerea în circuitul de distribuție al apei potabile în municipiul Bacău, a rezervorului de 5000 metri cubi, din incinta Stației de Tratare Barați.

Lucrările pe care Compania le-a executat începând cu data de 9 iunie, au constat în înlocuirea instalației hidraulice aferente acestui rezervor, ansamblu amplasat în camera vanelor, din interiorul celor 2 rezervoare de 5.000 mc.

Reamintim faptul ca pentru cel de-al doilea rezervor de 5.000 mc s-au reprogramat intervențiile pentru trimestrul patru al acestui an.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiilor la cele doua rezervoare a fost impusa, in primul rand, de vechimea mare – 60 de ani si de gradul de uzura avansat, in conditiile in care durata de viata normala a unor astfel de piese este de 40 ani.

Lucrarile efectuate NU sunt lucrari de mentenanta sau lucrari de reparatii capitale, asa cum a fost vehiculat in media in aceasta perioada. Mai mult decat atat, ele sunt lucrari complementare Rezervei de apa, cu alte cuvinte lucrari fara de care interconectarea acestor obiective nu este posibila. A conecta astazi o conducta noua, asa cum este Rezerva de apa, la o conducta/instalație, cu o vechime de 60 de ani, ar fi o dovada de iresponsabilitate.

Aceste lucrari de investitie au fost proiectate si ulterior programate pentru executie in martie 2020, dar declansarea starii de urgenta a dus la suspendarea contractul de executie, acesta fiind reluat odata ce Guvernul a permis adoptarea unor masuri de relaxare, prin instituirea primei stari de alerta. Investitiile in speta, nu puteau fi realizate in perioada de iarna, nefiind indeplinite conditiile necesare din punct de vedere al normativelor tehnice in domeniu.

In ceea ce priveste limitarea programului de furnizare a apei pe perioada de executie a lucrarilor si ulterior, Compania de Apă precizează într-un comunicat:

– furnizarea apei in regim de presiune si debit normal, in aceasta perioada de vara, cand consumul este peste limita, ar fi putut sa fie realizata doar in conditiile inlaturarii sau macar reducerii la jumatate a pierderilor de 60%, inregistrate in reteaua de distributie a municipiului Bacau.

In acest sens, am finalizat proiectarea aferenta reabilitarii unui numar de 53 km retea de distributie, a carei executie este prinsa in Aplicatia de Finantare pe care Compania a pregatit-o pentru accesarea fondurilor POIM. Valoarea estimata a contractului care include aceaste reabilitari si solutionarea altor aspecte esentiale pentru alimentarea cu apa o municipiului, este de cca. 17 milioane Euro, neputand fi suportata decat din fonduri europene.

– Pe parcursul efectuarii lucrarilor la primul rezervor, Compania a incercat reducerea cat mai mult posibil a disconfortului creat de funizarea apei cu program restrictionat catre populatie. Astfel, pe langa cresterea ritmului de efectuare a lucrarilor si implicit a procedurilor ulterioare de reintroducere in circuit a rezervorului, masuri pe care le-am fi luat indiferent de existenta sau nu a solicitarilor si discursurilor vehiculate in massmedia, am marit la maximum posibil numarul consumatorilor aprovizionati direct din Statia de pompare Gheraiesti si nu din Statia Barati. Astfel, acesti consumatori, alaturi de consumatorii ai caror condomenii sunt dotate cu hidrofoare si consumatorii din zonele joase a Bacaului, reprezentand 33% din totalul consumatorilor din municipiul Bacau, nu au fost afectati de programul restrictionat, fiind alimentati 24/24 ore.

Dorim sa asiguram inca odata locuitorii municipiului Bacau de faptul ca disconfortul resimtit, pe parcursul realizarii acestor investitii complementare Rezervei de apa, nu putea fi evitat si a aparut ca o consecinta a faptului ca in ultimii ani, inclusiv din momentul infiintarii Companiei, nu s-au realizat absolut deloc investitii care sa vizeze asigurarea rezervei de apa sau chiar mentinerea in stare de functionare continua a surselor existente.

De asemenea, avand in vedere faptul ca in continuare ne aflam intr-o perioada in care temperaturile sunt ridicate, cumulat cu mentinerea starii de alerta si pierderile de 60% din retea, facem apel la consumatorii nostri sa utilizeze apa potabila intr-un mod responsabil.

Adresam aceasta rugaminte, in contextul in care, cu regret, constatam ca exista in continuare, utilizatori casnici tentați să folosească cantități semnificative de apa potabila pentru irigarea culturilor agricole, a gazonului sau umplerea piscinelor, fapt ce contribuie la majorarea semnificativă a consumului si implicit la reducerea ingrijoratoare a stocurilor de apa.

Pentru corecta informare a opiniei publice asupra urgentei si importantei realizarii investitiilor, atasam fotografii anterioare si ulterioare executiei.