Obiceiuri din zona Bacăului de Bobotează (Botezul Domnului)

Sarbatoarea Bobotezei se anunta o zi cum n-am mai vazut de multa vreme prin Bacau. Urmind traditia din ajunul sarbatorii, credinciosii care postesc astazi vor gusta mâine din Aghiazma Mare, apa sfintita in ziua ce aminteste de botezul primit de Mintuitorul Iisus Hristos in apa Iordanului. Aceasta nu inainte de a participa la slujba religioasa prin care apa noastra cea de toate zilele se preschimba in aghiazma.

Sarbatoarea mai este numita si Epifania sau Teofania, adica Aratarea Domnului, pentru ca in aceasta zi Mintuitorul a iesit pentru prima oara in lume, fiind aratat si marturisit ca Mesia. Conform traditiei, in ziua de Boboteaza, preotii vestesc credinciosilor data serbarii Pastilor, din acest an si pe cea a inceputului Postului Mare.

Saptamina când nu se spala rufe

Sarbatoarea Bobotezei incepe din ajun, cind preotul umbla din casa in casa cu Aghiazma Mare si icoana sarbatorii, vestind, prin cintarea specifica, „In Iordan, botezindu-Te, Tu, Doamne”, cum Dumnezeu s-a aratat oamenilor ca Mesia.

In zona Bacaului, in general la sate, oamenii pregatesc niste turte speciale, asemanatoare celor facute de Craciun, numite „turtele vacii”. Ele sint simple, facute din faina si apa. Dupa ce sint amestecate cu aghiazma mare, turtele se dau spre mincare vacilor. Prin aceasta oamenii sint incredintati ca vitele vor fi sanatoase in noul an.

In aceeasi zi, exista si obiceiul stropirii cu aghiazma a casei, a tarcului vitelor, a gradjurilor etc. Cind termina cu gospodaria, oamenii se duc cu Aghiazma Mare in livezi si stropesc pomii fructiferi si via, pentru ca de-a lungul noului an sa fie ferite de seceta, omizii, viermi, mana si alte boli.

Tot din ziua Bobotezii, femeile nu mai au voie sa spele rufele timp de o saptamina, pentru ca apele au fost sfintite si nu trebuie spurcate. Totodata, daca vremea este rece asa cum spune vorba populara cind se vorbeste de „gerul Bobotezei”, la unele biserici, credinciosii fac cruci din gheata. Linga acestea are loc slujba de sfintire a apei”.