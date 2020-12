Depistaţi în trafic sub influenţa alcoolului

În data de 28 decembrie a.c, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat, în trafic, o femeie de 44 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localităţii. Femeia în cauză a fost testată cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, o patrulă de poliţie din cadrul Serviciului Rutier au depistat, în trafic, un bărbat de 35 de ani, din com. Negri, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

polițiștii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni au depistat în flagrant delict un tânăr de 25 de ani, din com. Cleja, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.