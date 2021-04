Credite permisive. Ce sunt și cum pot fi accesate?

Ai auzit de multe ori de credite rapide fără acte ce pot fi contractate online fără bătăi de cap? Ei bine, da! Ele există sub varii forme sugestive în denumire.

Credite rapide accesibile online fără acte fizice

Multe dintre instituțiile financiare ce activează pe teritoriul României au avut ca prioritate în ultimii ani o reducere a timpilor de accesare a produselor proprii, cu tot ce înseamnă acest fapt.

Lucrurile nu s-au oprit doar la formulare de credite mai simple și mai ușor de completate.

Deși IFN-urile au marșat dintotdeauna pe o simplificare a accesărilor, lăudându-se cu aceste facilității oferite clienților, existau unele aspecte care îngreunau totuși procesul, cum ar fi cel de verificare a veniturilor.

În aparență lucrurile stăteau foarte bine pentru microcreditele acordate în baza unui extras de cont, dar, să fim serioși, aceste produse nu sunt nici pe departe majoritare în piață.

Pe partea de venituri încă se solicitau acte de la serviciu angajatului – acte care prelungeau termenii de acordare.

Primele care au avut inițiativa în această direcție au fost băncile care au fost deschizătoare de drum în privința simplificării accesării.

Totul a pornit de la adeverința de venit și de la colaborările încheiate cu Agenția Naționala de Administrare Fiscală (ANAF) în privința verificării veniturilor și a bonității implicite a clienților.

În acest mod s-au redus substanțial timpii de așteptare pentru constituirea unui dosar de credit.

Înainte, obținerea adeverinței de venit ori a adeverinței de salariu de la serviciu însemna un timp de așteptare care putea ajunge și la două săptămâni în cazul unor instituții de stat.

Se ajunsese ca băncile să acorde credite în timpi aproape ridicoli – de la două – trei săptămâni în sus.

Iată cum, trecând la verificarea veniturilor prin intermediul ANAF (acolo unde este posibil) lucrurile s-au simplificat enorm.

O verificare a veniturilor la ANAF durează de la câteva ore la cel mult o zi.

Așa au ajuns băncile să ofere împrumuturi în chiar ziua accesării, aproape depășind din acest punct de vedere Instituțiile Financiare Nebancare – campioane incontestabile la acest capitol.

Bine, între timp au trecut și IFN-urile spre verificarea prin ANAF a veniturilor, motiv pentru care lucrurile s-au mai echilibrat.

A fost posibil acest lucru pentru că firmele nebancare sunt mai permisive și din alte puncte de vedere (cerințe mai laxe în privința venitul minim, al vechimii minime, al vârstei).

Care sunt condițiile de eligibilitate ce permit accesul la un credit?

1. Venitul – cum vă spuneam anterior se determină prin verificarea la ANAF cu acordul clientului; în cazul în care clientul nu are venituri înregistrate la ANAF, societățile financiare permit prezentarea unor documente specifice de venit (multe bănci și IFN-uri încă mai acceptă adeverințe de venit ori de salariu sau alte acte justificative de la persoanele ce nu au venituri înregistrate prin ANAF.

2. Gradul de îndatorare – este un capitol eliminatoriu în acord cu legislația. Pentru diverse categorii de credite (de consum ori ipotecare), există praguri fixe pentru creditele în lei ori în alte valute peste care nu se permite creditarea.

3. Vechimea în muncă – un indicator de asemenea eliminatoriu. IFN-urile sunt mai maleabile când vine vorba de vechime, mai ales în privința creditelor rapide acordate online (unde nici nu există o astfel de impunere). Băncile, de la caz la caz, au diverse praguri minime pe care le solicită (pentru varii tipuri de credite). Media cerințelor este de minim 3 luni la ultimul loc de muncă și minim 1 an vechime în total.

4. Istoricul de creditare – un punct de asemenea fierbinte care-i sperie pe mulți. De ce? Pentru că există în România un număr însemnat de persoane aflate pe listele nefaste ale Biroului de Credit. Acești restanțieri – după relatările celor de la creditmix.ro ar fi 494.125 persoane în această postură – sunt de multe ori refuzați din start de bănci. Băncile calculează un punctaj pentru fiecare client în parte (credit score) în funcție de toate aceste aspecte ale eligibilității. Fiecare parametru primește o pondere mai mică sau mai mare. Istoricul de creditare are de regulă cea mai mare pondere în determinarea scoringului de client, din acest motiv este și atât de dezbătut.

5. Vârsta – este de asemenea un parametru care din start înclină balanța către refuz, atâta timp cât nu corespunzi. Media vârstei admise de bănci este între 18 și vârsta de pensionare (diferită pentru femei și bărbați, pentru navigatori, pentru cei ce lucrează în Min de Interne etc). Dacă nu te încadrezi acestor intervale, practic nu ai nicio șansă să contractezi un credit. Firește că pentru creditele ipotecare acordate pe perioade mari de timp, vârsta maximă luată în calcul este cea pe care clientul o are la finele contractului de credit. Bine, și pentru celelalte tipuri de credite este valabil acest aspect, însă ținând cont că perioadele de accesare sunt mult mai mici, lucrurile sunt mai tolerabile. Totuși atât băncile cât și IFN-urile admit la creditare și pensionari, fie prin produse specifice acestei categorii, fie la produsele de bază prin acceptarea unei vârste maxime mai înaintate.

Unde începe și unde se termină permisivitatea acestor împrumuturi?

Ca să vă răspundem la întrebare ar trebui să luăm fiecare element (dintre cele ce alcătuiesc eligibilitatea) în parte și să-l poziționăm în limitele sale acceptate în piață (de regulă diferite de la instituție la instituție), ori de natură legală (impuse prin legi ori regulamente ale instituțiilor de stat, nu doar reglementate intern de instituții financiare).

Venitul minim este luat în calcul de multe dintre bănci. Fiecare dintre ele are o limită minimă acceptată sub care este refuzat creditul. Dacă nu dispui de alte surse de venit, exista posibilitatea completării veniturilor prin intermediul unor co-debitori – soluție încă acceptată de unele instituții.

Vechimea în muncă, cum v-am spus anterior, variază de la bancă la bancă, de la IFN la IFN, dar și de la un produs financiar la altul. Unele bănci vin la acest punct și cu alte cerințe, de felul să nu ai întreruperi în muncă mai mari de 30 de zile în ultimul an. De la caz la caz tu trebuie să îndeplinești aceste limitări de vechime pentru a te încadra la obținerea unui împrumut.

Unele instituții financiare iau în considerare și tipul contractului de muncă, dacă acesta este încheiat pe perioadă nedeterminată ori determinată. În trecut băncile erau destul de ferme în a accepta doar clienți cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, ori măcar pe perioadă determinată dar care să acopere ca interval durata creditului. Astăzi lucrurile s-au mai schimbat. Aproape toate instituțiile financiare acceptă la creditare chiar și persoane ce obțin venituri din activități independente – adică surse nepermanente, greu de anticipat constanța lor.

Gradul de îndatorare este unul fix, stabilit prin lege, mai precis prin Regulamentul Băncii Naționale intrat în vigoare in 1 ianuarie 2020. Astfel, pentru creditele în lei, gradul de îndatorare maxim admis este de 40% din venitul net, pentru creditele în valută gradul de îndatorare este de maxim 20%, iar pentru cele acordate prin programe garantate de Guvern (cum este Noua Casă, de exemplu) gradul de îndatorare este de maxim 45%.

Istoricul de creditare este un aspect ”fierbinte”, un cui în talpă de care mulți se tem. Și este de înțeles atâta timp cât multe instituții financiare îi resping din start pe cei datornici. Totuși, trebuie să știți că nu toate băncile refuză la creditare persoanele cu istoric negativ. Unele dintre aceste instituții financiare calculează acel credit score și au un prag peste care clientul este declarat eligibil (diferit de la bancă la bancă). Chiar dacă istoricul nu este tocmai bun, dacă ceilalți parametri sunt la limita de sus (grad de îndatorare mic, venit mare, vârstă mică) există șansa să fi admis. Vrei să știi ce bancă dă credite rău platnicilor? Există câteva răspunsuri la întrebări ale clienților pe platformele unor bănci, unde se afirmă că nu sunt excluse din start aceste persoane, că se iau în calcul mai multe aspecte pentru determinarea eligibilității, așa cum v-am spus și noi mai sus. Unele bănci sunt înțelegătoare cu astfel de persoane cu probleme, altele nu. Dar, chiar și așa, băncile care nu refuză din start debitorii pun niște condiții destul de greu de atins de mulți dintre cei catalogați drept datornici. Astfel, se cere ca datoria veche să fi fost achitată, să nu fi avut valoare mare, perioada de întârziere să nu fi fost nici ea prea mare, iar întârzierile să nu fi fost frecvente.

Pe de altă parte, în piața au apărut bănci care oferă credite în funcție de datoriile pe care un cetățean le are la fisc. Așadar, nu este deloc ușor să mai ai restanțe azi (indiferent de natura lor) și să-ți dorești un nou credit.

Ce riscuri au creditele permisive?

Ca în cazul oricărui produs ori serviciu, și în cazul creditelor există riscuri asociate.

Când vine vorba de credite permisive, riscurile sunt și mai mari.

În primul rând există riscul de întârzieri la plata ratelor, lucru care înseamnă achitarea unor penalizări.

Penalizările sunt de regulă mari. Mai ales în cazul creditelor rapide de la IFN penalizările sunt deosebit de mari, fapt ce sporește inimaginabil datoria.

Tot ca o repercusiune în caz de întârziere la plata uneia ori a mai multora dintre ratele aferente unui credit este raportarea la Biroul de Credit.

Raportarea la BC atrage după sine mai multe neajunsuri: îngreunarea accesării ulterioare a unui nou împrumut, costuri mai ridicate pentru creditele accesate.

Contractările realizate pentru perioade mari de timp sunt și ele supuse unor riscuri de regulă asumate de clienți: variații ale veniturilor greu de anticipat, diverse situații nefericite de viață, șomaj, invaliditate s.a.m.d.

Un alt risc important este acela a contracta sume mai mari de bani decât ai nevoie și de cât îți permiți să rambursezi.

Pentru că sunt unele produse mult prea accesibile, mai ales în portofoliul IFN-urilor, există tendința de a accesa sume mai mari de bani (pe principiu ”nu strică”), pentru ca mai apoi oamenii să ajungă în imposibilitatea de a le rambursa la timp, cu toate consecințele amintite mai sus.

Un punct în minus al creditelor rapide, îndeosebi a celor aflate în curtea IFN-urilor este cel al costurilor. Dobânzile acestor produse financiare sunt uneori uriașe, fapt ce generează riscuri de intrare în incapacitate de plantă pentru o plaja largă de clienți (mai ales că mulți dintre ei se găsesc la limita de jos a veniturilor obținute).

Beneficiile oferite

În altă ordine de idei, aceste credite permisive au și avantajele lor. Spre exemplu, posibilitatea de a-ți rezolva rapid o problemă, fără să mai trebuiască să aștepți timpi îndelungați, fără să mai prezinți dosare cu șină pline de hârtii, fără să mai faci cozi pe la ghișee.

Faptul că poți accesa rapid, de multe ori online chiar fără să te deplasezi este un mare plus de care cu toții ne bucurăm, mai ales în această perioadă.

Apoi, un alt atu al creditelor rapide ușor de contractat sunt cele legate de discreție și confidențialitate.

Dacă ne amintim cum era să obținem o adeverință de venit de la serviciu, și cum aflau toți colegii că tu urmează să te împrumuți, putem ușor să înțelegem acest aspect al confidențialității atât de apreciat.

Actele sunt limitate, uneori nici nu sunt necesare acte fizice. De când a început să se accepte semnătura electronică, s-a trecut practic la un alt capitol în accesarea împrumuturilor.

Gradul de aprobare este mai ridicat în cazul acestor împrumuturi prin prisma cerințelor mai reduse și a condițiilor mai lesne de îndeplinit.