Conducere sub influenţa alcoolului

În data de 09 iunie a.c, polițiștii Serviciului Rutier au depistat, în trafic, în localitatea Nicolae-Bălcescu, un conducător auto de 47 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului. Conducătorul auto în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Biroului Rutier Bacău, au depistat în flagrant delict, un bărbat de 40 ani, din com. Gioseni care a condus autovehiculul, pe str. Constantin Ene din localitate, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o valoare de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, s-a întocmit dosar penal, efectuându-se cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

În jurul orei 23:30, polițiștii din Moineşti au depistat pe strada Atelierelor un bărbat de 40 de ani, din com. Sănduleni, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la spital unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor. Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce şoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală!