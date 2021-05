Cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Compania Regionala de Apa Bacau anunta reluarea lucrarilor de “Inlocuire a asamblului hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati” incepand de luni, 10 mai 2021, lucrari demarate in iunie 2020, executate in proportie de 50% si suspendate din cauza pandemiei SARS-COV 2. Pentru realizarea acestor lucrari, in intervalul 10 mai – 15 iunie, suntem nevoiti sa procedam la restrictionarea programului de furnizare a apei.