Cea mai buna mașină de rindeluit. Cum o alegi?

Rindeluirea este procesul prin care este redusa grosimea unei bucati de lemn. Pentru o rindeluire rapida si eficienta, cea mai buna solutie este utilizarea unei masini de rindeluit. O astfel de masina poate crea o suprafata neteda pe un lemn grosier, poate asigura o uniformizare a placilor de lemn, facandu-i ambele fete paralele si poate asigura o grosime consistenta pe lungimea lemnului.

Ceea ce nu poate face o masina de rindeluit, conform Atelierultau.ro, este sa indrepte lemnul. Practic, daca lemnul are defecte, aceasta masina nu il va indrepta, ci doar il va face mai subtire si mai fin.

Pentru a indrepta un lemn este nevoie de o alta masina, denumita abrict.

Ce trebuie avut in vedere la alegerea unei masini de rindeluit?

Puterea motorului. Motorul poate avea intre cateva sute de Wati si 1.5 kiloWati, in functie de nevoile utilizatorului si de intensitatea cu care va folosi produsul. Dimensiunea de rindeluire. Nu toate masinile de rindeluit pot rindelui orice tip de lemn. Este importanta dimensiunea de rindeluire (latime de lucru, inaltime de lucru, adancime maxima de taiere etc). La o masina de rindeluit Metabo-HC260 C, care este destinata utilizarii profesionale, aceste dimensiuni sunt de 0-3 mm pentru adancimea de taiere, 260 mm pentru latimea de lucru si 160 mm pentru inaltimea de lucru. In general, masinile Metabo sunt recomandate pentru flexibilitatea pe care o ofera, multe dintre ele avand o plaja larga de dimensiuni pe care le accepta si jucand inclusiv rol de abrict. Dimensiuni. Trebuie luata in calcul si dimensiunea masinii de rindeluit , deoarece poate fi destul de voluminos. Masinile de rindeluit semiprofesionale si profesionale pot cantari intre 30 si 150 de kg si pot avea dimensiuni care depasesc 1 metru in lungime. Este bine sa fie masurat cu atentie atelierul inainte de achizitia unei astfel de masini. Aschierea si aspirarea. Modul in care sunt indepartate aschiile rezultate din rindeluire conteaza si el foarte mult. Este bine, asadar, sa se caute un produs care poate sa colecteze praful si aschiile cu eficienta si controlata.

La achizitia unei masini de rindeluit conteaza foarte mult si brandul. Sculele Metabo sunt printre cele mai recomandate de pe piata, deoarece sunt foarte echilibrate din punct de vedere al raportului calitate/cost. Metabo este un brand nascut in anul 1923 in Germania, care de-a lungul timpului a dezvoltat produse extrem de eficiente si sigure pentru utilizatori. Printre acestea se numara masinile de rindeluit HC260 C-2.8 DNB, are asigura o rindeluire precisa si sigura. Fiecare detaliu conteaza, iar la aceasta masina sunt importante detalii precum picioarele de sustinere metalice, motorul silentios, cu protectie la suprasarcina, senzorii de protectie, protectia antirestart si dimensiunile destul de reduse, care o fac ideala pentru orice atelier.

Ce trebuie avut in vedere la utilizarea unei masini de rindeluit?

In primul rand, o astfel de masina trebuie sa fie operata de utilizatori calificati. Inainte de fiecare utilizare trebuie sa fie verificate si fixate cutitele, trebuie sa fie reglata adancimea de taiere si verificate dispozitivele de taiere. Daca apar zgomote sau vibratii, utilajul trebuie sa fie oprit si reparat, atunci cand este cazul.