ACTUALIZARE 19:30. Apă cu program în Bacău și împrejurimi, CRAB SA caută o posibilă defecțiune

In cursul zilei de astazi – 25 august, echipa S.C. CRAB S.A. care asigura monitorizarea conductei de aductiune Valea Uzului – Barati, a constatat existenta unei pierderi minore de apa in zona Luncani (zona Calea Moinesti – gradinita noua), pe tronsonul conductei de aductiune nereabilitat (tuburi PREMO).



In scopul identificarii concrete a cauzei care a generat aceasta pierdere, echipele de interventie au fost mobilizate.

Incepand cu orele 17:00 se vor initia lucrarile de sapatura, estimate la aproximativ 4 ore.

Pentru a asigura stocurile de apa necesare si a evita situatiile neplacute cauzate de lipsa apei potabile, se vor asigura rezerva de apa din cele trei rezervoare din Statia de Tratare Barati.

In acest sens, pentru locuitorii Municipiului Bacau, com. Margineni si com. Hemeiusi (sat Fantanele), astazi – 25 august, programul de furnizare apei potabile va fi restrictionat, apa furnizandu-se in intervalul orar 18:00 -21:00.

De acest program nu vor fi afectati locuitorii alimentati direct din Statia de Tratare Gheraiesti: cartier Serbanesti, cartier Izvoare, str. Milcov – consumatorii din zona I.S.U. Bacau, str. Stefan cel Mare – nr. cu sot, str. Turbinei, str. Vantului si partial str. Vadul Bistritei.

Imediat ce se va finaliza săpătura (în jurul orei 22:00), vom reveni cu amănunte.

ACTUALIZARE

La ora 19, echipele de intervenție S.C. CRAB S.A. au finalizat sapatura in zona suspiciunii de avarie, constatand o defectiune la nivelul imbinarii intre doua tulburi PREMO.

Lucrarile de remediere se vor desfășura fara afectarea programului de furnizare a apei pentru consumatorii din Municipiul Bacau, com. Margineni si com. Hemeiusi.

Prin urmare, incepand cu ora 19:30 anuntam revenirea la programul normal de furnizare a apei, cu debit si presiune normale pentru toti consumatorii.