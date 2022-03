Alergie copii: cat de grava este aceasta afecțiune și ce poți face pentru a reduce reacțiile alergice?

O alergie la copii poate provoca simptome precum stranut, tuse sau mancarimea si inrosirea ochilor. Alergiile sunt printre cele mai frecvente afectiuni medicale la copii si apar din cauza mai multor tipuri de alergeni, inclusiv: alimente, polen sau praf. Desi nu se pot vindeca complet, exista tratamente care ajuta la ameliorarea simptomelor.

Iti prezentam in acest articol informatii utile despre alergia la copii, inclusiv ce poti face pentru a-ti ajuta copilul sa se simta mai bine!

Ce este alergia?

Alergia este, de fapt, o problema a sistemului imunitar. Reactiile alergice apar atunci cand copiii sunt expusi la anumite substante care sunt inofensive pentru majoritatea persoanelor. La copilul alergic, sistemul imunitar identifica gresit aceste substante (alergeni) ca fiind daunatoare si le ataca, cu scopul de a le elimina.

Organismul elibereaza histamina si alte substante chimice care provoaca inflamatii si irtatii in diverse zone ale corpului. Daca aceste substante irita tesutul nazal, vor aparea simptome de alergie nazala. Daca sunt afectate tuburile respiratorii ale plamanilor, vor fi simptome de astm, precum tuse si respiratie suieratoare. In cazul in care pielea este atacata, vor aparea eczeme si iritatii cutanate. Pot fi si reactii care implica intregul corp, iar in acest caz se poate vorbi de o reactie alergica severa.

De ce apare alergia la copii?

Nu se stie exact care sunt cauzele alergiei la copii. Cercetatorii sustin ca exista o combinatie de factori genetici si de mediu. In general, alergiile pot afecta pe oricine, insa sunt mai frecvente la copii. De asemenea, alergiile pot disparea o perioada si pot reveni dupa ce au fost in remisie mai multi ani.

Cei mai frecventi factori declansatori sau alergeni sunt:

• Polenul

• Latexul

• Acarienii de praf

• Matreata animalelor de companie

• Anumite alimente si medicamente

• Intepaturile de albine

Cat de grava poate fi alergia?

In general, alergiile sunt usoare si nu pun viata copilului in pericol. Reactiile alergice pot aparea imediat (in cateva minute sau 1-2 ore) de la expunerea la un alergen sau pot fi intarziate (dupa cateva ore sau zile).

Cele mai frecvente reactii ale unei alergii includ:

• Stranut, tuse, nas infundat sau secretii nazale

• Ochii rosii si senzatie de mancarime

• Eruptii cutanate

• Umflarea fetei, a ochilor sau buzelor

In unele cazuri, copiii pot avea o reactie alergica severa care poarta denumirea de soc anafilactic. Acesta poate fi fatal si trebuie tratat de urgenta.

Principalele simptome ale socului anafilactic includ:

• Respiratie dificila sau zgomotoasa

• Umflarea limbii si gatului

• Dificultati de vorbire sau ragusirea vocii

• Respiratie suieratoare sau tuse persistenta

• Ameteli sau lesin

• Diaree, dureri de stomac sau varsaturi (in special dupa o intepatura de insecte)

Cum se trateaza alergia?

Tratamentul depinde de gravitatea simptomelor copilului, de varsta si starea sa generala de sanatate.

Cele mai frecvente metode de tratament sunt:

• Evitarea expunerii la alergeni. Acest lucru presupune sa nu iesi afara cand nivelul de polen este mare, sa faci curat si sa schimbi des asternuturile. In cazul alergiilor alimentare, trebuie sa eviti substanta care-i cauzeaza copilului reactia alergica.

• Administrarea de medicamente. Cele mai cunoscute medicamente pentru tratarea alergiei includ: antihistaminicele si spray-uri nazale, iar pentru copiii peste 4 ani decongestionantele.

• Imunoterapia (in cazul unei alergii severe). Aceasta consta in administrarea de injectii sau pastile care contin cantitati mici de substante alergenice. Scopul terapiei este sa induca o toleranta progresiva fata de un anumit alergen.

• Suplimente alimentare. In cazul unei alergii usoare spre moderate, remediile naturiste cu suplimente alimentare pe baza de plante pot fi de folos. NOVALERG este un produs revolutionar obtinut din ingrediente active de plante medicinale cu efect antihistaminic, antiinflamator, calmant si imunomodulator. Datorita formulei unice de extracte din plante naturale precum coacaz negru, lemn-dulce, chimen negru, ghimbir si altele, NOVALERG reduce disconfortul cauzat de alergie si mentine sanatatea aparatului respirator.

Asadar, in cele mai multe cazuri alergiile la copii sunt usoare si pot fi tinuta sub control. Cu tratamentul adecvat, poti ameliora simptomele si ii poti imbunatati viata copilului tau!