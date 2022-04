Alcool la volan

În data de 08 aprilie , o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci, fiind în exercitarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei Horgeşti, au depistat în flagrant delict, un bărbat, de 33 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism sub influenta băuturilor alcoolice. In urma testarii conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

În data de 09 aprilie , în jurul orei 00:30,o patrulă de poliție din cadrul Sectiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat, în trafic, un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 48 de ani, din judeţul Galaţi. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,77 mg./l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere și i-au înmânat dovadă fără drept de circulație și au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.