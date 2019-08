Un moineștean câștigator la Concursul de powerlifting Carbyne Strenght Mamaia 2019

Pe 21 iulie s-a disputat prima editie a Concursului de powerlifting Carbyne Strenght Mamaia 2019. Sportivul moineștean Marius Manda a participat la acest concurs și ne-a povestit cum a decurs competitia pentru el.



Ce ne poți spune despre această competiție desfășurată în stațiunea Mamaia (Constanta), cat și despre aducerea la Moinești a titlului de cel mai puternic om la proba îndreptări cu haltera, din cate am înțeles proba ta favorita?

R: Sa fiu sincer, simt o satisfacție personală deplină. A fost o noua provocare pentru mine din cauza regulamentului mai neobișnuit: s-au disputat încercările pe trei repetări corecte; grosimea halterei a fost una mai mare și așezarea halterei a fost mai joasa în poziția de start. Într-un cuvânt, pentru mine a fost ceva nou însă mie mi-a plăcut foarte mult.

Despre locul ocupat sunt foarte multumit, avand in vedere și oboseala acumulata pe drumul parcurs până pe litoral. A fost unul dintre cele mai spectaculoase concursuri la care am participat, unde am intalnit oameni deosebiti. Nu mai pun la socoteala briza marii, atmosfera placuta unde erai privit de un public numeros, premierea si primirea generoasa a organizatorilor. Multumesc pe aceasta cale organizatorilor de invitatia trimisa pentru a participa. Multumesc Bunului Dumnezeu, parintilor, fratilor si tuturor ce au crezut in mine!

I: La ce sa ne asteptam in urmatoarele luni ale acestui an privind competitiile si pregarirea?

R: In luna septembrie urmeaza sa particip la Campionatul National de Powerlifting Classic IPF. Pentru prima data in Romania versiunea Classic.

Tot in luna septembrie intentionez sa organizez la Moinești o noua editie a Cupei Triumf la Powerlifting ce sper sa fie una de succes.