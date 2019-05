Trei avarii la rețeaua de apă. Află zonele din Bacău afectate!

In data de 20.05.2019, incepand cu ora 9.00, ca urmare a unei defectiuni, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie a apei situata pe str. Decebal, nr. 41, din Mun. Bacau. Durata estimata a interventiei este de 8 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentul situat pe strazile Neagoe Voda, Ardealului, Nucului si Decebal.

Tot luni, 20.05.2019, incepand cu ora 9.00, ca urmare a unei defectiuni, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie a apei situata pe str. Aeroportului, din Mun. Bacau. Durata estimata a interventiei este de 6 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentul situat pe strazile Aeroportului si Calea Republicii.

In data de 20.05.2019, incepand cu ora 9.00, ca urmare a unei defectiuni, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie a apei situata pe str. Oituz, nr. 67, din Mun. Bacau. Durata estimata a interventiei este de 8 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentul situat pe strada Oituz.

La reluarea serviciului de furnizare a apei este posibila aparitia fenomenului de turbiditate (apa murdara).