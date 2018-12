Top 9 moduri în care pot fi purtate puloverele de damă în zilele răcoroase de toamnă! [P]

In zilele răcoroase de toamnă, când temperaturile încep să scadă din ce în ce mai mult în termometre, doamnele și domnișoarele trebuie să includă neapărat în vestimentația lor pulovere dama , pentru a se simti confortabil si pentru a nu simti frigul de afara. Aceste piese vestimentare se regasesc in majoritatea magazinelor, pe parcursul intregului an, fiind practice si utile. Cu putina imaginatie, femeile le pot purta in moduri cat mai interesante, astfel incat sa-si contureze o imagine deosebita, cu ajutorul careia sa se diferentieze.

Sub o vesta din lana

Puloverele subtiri pot fi purtate foarte bine sub o vesta din lana, iar astfel, domnisoarele isi pot contura o tinuta foarte rafinata, dar care, totodata le va tine de cald. Ideal este ca puloverul sa aiba o culoare neutra, mai ales daca femeile adora rujurile colorate!

Impreuna cu colanti

Colantii negri inca sunt la moda, iar toamna pot fi purtati foarte bine impreuna cu puloverele calduroase, in diferite modele. Ca incaltaminte, femeile pot opta fie pentru adidasi, fie pentru o pereche de pantofi (cu sau fara toc). Astfel, tinuta tip casual este gata in doar cateva minute, iar atunci cand ies din casa, domnisoarele au siguranta ca se simt frumoase si increzatoare in fortele proprii!

Fuste metalice

Femeile care isi doresc sa iasa din anonimat datorita outifit-urilor pe care le poarta, pot imbina foarte bine fustele metalice cu puloverele confortabile. Ideal este ca fusta si puloverul sa aiba nuante care sa se completeze frumos si cu bun gust. Drept accesorii, gentutele mici, cu lanturi si ochelarii de soare sunt alegeri deosebite. Cat despre incaltamine, pantofii cu toc patrat sunt perfecti!

Peste o camasa

Puloverele oversized, dar si cele cambrate pot fi purtate fara nicio problema peste o camasa atunci cand afara este racoare, dar inca nu este vremea pentru geaca. In astfel de cazuri, camasa poate fi una monocroma sau poate fi in carouri, in functie de tipul de pulover. Pentru un look chic, doamnele si domnisoarele pot scoate scoate la vedere gulverul si mansetele.

Cu cizme pana la genunchi

Un alt mod intereresant prin care pulovere dama pot fi incluse in tinutele tomnatice este prin asortarea acestora cu cizme peste genunchi. Aceasta varianta este perfecta pentru femeile inalte, intrucat puloverele sunt piese vestimentare versatile.

Cu o fusta de stofa

Puloverele se pot purta foarte bine si impreuna cu fustele de stofa cu talie inalta si cizme pana la genunchi. Femeile pot purta o astfel de vestimentatie la locul de munca, dar si la o plimbare prin parc intr-o duminica insorita. Pentru a-si pune puloverul in valoare, doamnele si domnisoarele isi pot prinde parul intr-o coada tip ,,poney tail”!

O tinuta monocroma

Atunci cand femeile cauta sa fie cat mai elegante, ele pot include puloverele in tinute monocrome. Astfel isi pot evidentia talia intr-un mod cat mai frumos. Drept accesorii, ele se pot indrepta catre genti de umar voluminoase, dar si catre bijuterii care se asorteze perfect din punct de vedere cromatic, dar si din punct de vedere al marimii.

Cu un colier masiv

Puloverele care sunt decoltate pot fi purtate fara nicio problema impreuna cu un colier masiv. Astfel, reprezentantele sexului frumos isi vor pune in evidenta linia gatului si, totodata piesele vestimentare pe care le poarta. Este vorba despre tinute foarte interesante, chic, ce pot fi purtate la o iesire in oras impreuna cu prietenele!

Cu blugi albi

Chiar daca blugii albi sunt foarte pretentiosi la purtare, intrucat se pot murdari foarte repede, atunci cand sunt combinati cu un pulover in culorile toamnei ajuta la conturarea unui outfit spectaculos si feminin in acelasi timp. Domnisoarele care opteaza pentru aceasta varianta pot merge pe optiunea unui pulover scurt si pantaloni cu talie inalta, daca vor sa-si evidentieze mijlocul ori alege pulovere mai lungute, stil rochie, daca prefera tinute comode.

Imaginatia este singurul element necesar pentru gasirea celor mai interesante moduri in care femeile pot purta puloverele. Ele trebuie sa caute feluri diverse in care sa le combine cu celelalte piese vestimentare, dar si cu accesoriile pe care le poarta. Astfel, tinuta pentru birou, pentru o iesire in oras ori pentru o excursie la munte este gata in doar cateva minute!