Se ia apa! Avarie la aducțiunea Valea Uzului – Bacău // UPDATE 4

In data de 12.09.2019, in jurul orei 12.30, s-a produs o avarie pe conducta de aducțiune Valea Uzului – Bacău, pe tronsonul nereabilitat, în zona localității Valea Budului.

ACTUALIZARE 4:

Programul de furnizare al apei potabile in Municipiul Bacau pentru dimineata zilei de 14.09.2019, este intervalul orar 06:00 – 09:00.

Estimam intrarea in programul normal de furnizare al apei potabile in cursul dupa-amiezii de 14.09.2019, in functie de stocurile realizate.





ACTUALIZARE 3: in data de 13.09.2019, la ora 14.00, au inceput manevrele specifice de umplere a conductei de aductiune.

ACTUALIZARE 2

S-a lucrat toata noaptea, iar la ora 9 ne aflam in etapa finala de remediere a avariei: finalizarea sudurilor la tronsoanele de otel intercalate.

Se estimează finalizarea remedierii in jurul orei 14.00, dupa care va initia procedura de umplere a conductei.

ACTUALIZARE 1, ORA 19:50

La aceasta ora echipele S.C. CRAB S.A. au finalizat procedura de golire a tronsonului de conducta din zona avariei si lucreaza la remedierea acesteia.

Programul de furnizare a apei potabile in Municipiul Bacau, pentru data de 13 septembrie 2019, este in intervalul orar 06.00-09.00 si 17.00-20.00.

La aceasta ora echipele S.C. CRAB S.A. sunt la fata locului pentru evaluarea situației și remedierea avariei.