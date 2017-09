Programul Festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues”, ediția a II-a – Bacău, 2017

Centrul Național pentru Sănătate Permanentă Bacău şi Municipiul Bacău invită băcăuanii la cea de-a II-a ediţie a Festivalului ”Salonul de toamnă al muzicii folk și blues” Bacău, 2017.

În cele patru zile de festival – 31 august 1, 2 și 3 septembrie, spectacolele de folk și blues se vor desfășura:

– la Teatrul Municipal Bacovia – joi, 31 august, și vineri, 1 septembrie;

– la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”- sâmbătă, 2 septembrie;

– în Parcul Trandafirilor – duminică, 3 septembrie.

Accesul în sălile de spectacol este liber, în limita locurilor disponibile.

Ediţia din acest an a Salonului de Folk & Blues, desfășurată sub semnul astral al marelui artist băcăuan de muzică folk, Gil Ioniță, va reuni pe scenă peste 40 de artiști de muzică folk și blues din România și Republica Moldova, precum și artiști locali, care vor încânta publicul cu muzică folk, blues, muzică ușoară și fado: Marcel Balan, Marcel Radovici, Alina Chiriac, Cristina Dăscălescu, Iulian Cântea, Tibi Ioniță, Neica Trandafir, Grup folk Cetatea, etc.

Programul complet al Salonului de Folk&Blues, Ediția a II-a, BACĂU, 2017:

Joi, 31 august

– ora 15.00 – sediul SIF Moldova, sala de festivități ”Nicu Enea”: Expoziție de caricatură Victor Eugen Mihai – VEM; Daniel Iancu – recital folk; MIMAGINABIL – muzică și pantomimă cu Nidal Hamad și Alexandru Pribeagu;

– ora 18.00 – Teatrul Municipal ”Bacovia”: Ducu Bertzi & friends; Alexandru Andrieș & friends;

Vineri, 1 septembrie

– ora 18.00 – Teatrul Municipal ”Bacovia”: Emeric Imre, Adrian Sărmășan, Cosmin Vaman & Alexandra Andrei, Tică Lumânare, Walter Ghicolescu, Marius Matache;

Sâmbătă, 2 septembrie

– ora 16.00 – Teatrul de Vară ”Radu Beligan”: Adrian Beznă, Andrei Maftei, Andrei Păunescu, Cezar Popescu, Gogu Vanghele, Grupul folk “Cetatea”, Iurie Sadovnic Orheianu, Maria Gheorghiu, Mircea Rusu, SirBlues Vali Răcilă, Southernman Robbie, Zoltan Octavian Butuc, Walter Ghicolescu;

Duminică, 3 septembrie

– ora 11.00 – foișorul din Parcul Trandafirilor: Adrian Beznă, Alina Chiriac, Andrei Păunescu, Arpad Domokos, Cezar Popescu, Cristi Dumitrașcu, Cristina Dăscălescu, Dan Manciulea, Daniel Făt, Dinu Olărașu, Elena Barbu, Fără Zahăr, Ghiță Danciu, Gogu Vanghele, Grupul folk “Cetatea”, Grupul ”Eu cred”, Iulian Vasile Cântea, Lică Chițcan, Marcel Bălan, Marcel Radovici, Maria Gheorghiu, Neica Trandafir, Nicu Moraru, OCRU, Ovidiu Mihăilescu, Rabdă, Radu Comănescu, Sînziana Elena Ailenei, Tibi Ioniță, Vali Moldovan, Walter Ghicolescu, s.a.m.d.