Lucrări la rețeaua de apă a Bacăului, sunt posibile întreruperi ale furnizării de apă

1. In data de 19.02.2019, incepand cu ora 09.00, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie a apei situata pe str. Mioritei, nr. 23, din Mun. Bacau. Durata estimata a interventiei este de 8 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamente situate pe strazile Mioritei, Nordului, Ion Luca, Ardealului, Martir Horia si Banca Nationala.

2. Tot in data de 19.02.2019, incepand cu ora 09.00, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie a apei situata la intersectia strazilor Bicaz si Marasti, din Mun. Bacau. Durata estimata a interventiei este de 6 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamente situate in cartierul Tache.