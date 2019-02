Idei de afaceri: merită să-ți deschizi o covrigărie?

Care este mancarea preferata a romanilor? Data fiind abundenta covrigariilor din oras si cozile pe care acestea le formeaza, am putea crede ca raspunsul la aceasta intrebare este „covrigii”!

Dar lasand gluma la o parte, nu e de mirare ca aceste produse de panificatie sunt atat de populare: sunt ieftine, le gasesti la orice pas si iti potolesc foamea atunci cand esti pe fuga.

Sa ai o covrigarie poate fi o idee inspirata de afacere, mai ales daca ne gandim ca anual, in Romania, se vand covrigi de aproximativ 160 de milioane de euro.

E drept, unele rezista pe piata, in timp ce altele pun lacatul pe usa numai dupa cateva luni de functionare. Aici intra in scena spiritul de antreprenor al patronului, care, cu cat este mai bine dezvoltat, cu atat va sti ce trebuie sa faca pentru a-si garanta succesul.

Pentru a reusi in acest business, cea mai importanta este locatia. Degeaba ai cei mai buni covrigi din oras, daca nu si flux de clienti. Prin urmare, amplasamentul este crucial.

Trebuie sa ai un spatiu de minim 25 mp, racordat la utilitati (apa, curent electric 380V, canalizare si, optional, gaze), intr-o zona aglomerata din apropierea centrelor comerciale, universitatilor, caminelor de studenti, dar si in statiile cu mijloace de transport in comun, sau in zonele cu multe cladiri de birouri.

Pretul aproximativ al unei linii pentru productia covrigilor incepe de la 4.500 de euro – pentru o linie electrica simpla formata din cuptor, malaxor si oparitor – si poate ajunge pana la de 4 ori mai mult in cazul unei linii de capacitate mai mare, care functioneaza pe gaz.

TOPK iti pune la dispozitie aparatura de care ai nevoie pentru a dota orice covrigarie. In plus, la TOPK gasesti o gama variata de echipamente si utilaje de covrigarie profesionale pentru domeniul alimentar.

Cu o experienta de 24 ani in domeniu, firma ofera solutii complete de echipare pentru restaurante, catering, fast-food, baruri, cafenele, pizzerii, covrigarii, cofetarii, patiserii, gelaterii, brutarii, supermarket-uri, magazine alimentare, carmangerii, macelarii, spalatorii si curatatorii profesionale, depozite frigorifice.

De la consultanta, planificare si pana la montaj si service, TOPK ofera toate facilitatile pentru clientii sai.

Pentru a obtine profituri satisfacatoare, trebuie sa stii cum sa iti organizezi munca, cum sa analizezi foarte bine furnizorii si cum sa te aprovizionezi in cantitati semnificative atunci cand e momentul. Este imperativ sa mentii costurile cu materiile prime la un nivel optim.

In cazul in care spatiul in care iti desfasori activitatea nu se afla in proprietatea ta, ci este inchiriat, profitabilitatea afacerii este puternic influentata de nivelul chiriei, in zonele ultracentrale aceasta putand ajunge si la 40-50 euro/mp.

Odata puse la punct aspecte precum locatia, chiria si aprovizionarea, trebuie sa fii constient ca succesul unei covrigarii sta si in diversitatea gamei de produse comercializate.

Pe langa clasicii covrigi cu mac, sare sau seminte, pune la dispozitia clientilor si alte optiuni: covrigi cu ciocolata, cu stafide, cu masline etc. In orice caz, asigura-te ca nu exista pauze in cadrul productiei pentru ca nu vrei sa iti lasi clientii sa astepte urmatoarea tura de covrigi. Investeste in echipamente de calitate care au aceasta capacitate de productie si intr-un personal care sa faca fata comenzilor.