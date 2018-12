De unde alegi furtunuri siliconice și cuple rapide de cea mai buna calitate [P]

Bartrom este furnizorul care iti asigura produse de calitate, la preturi avantajoase. Gama diversificata de furtunuri siliconice si cuple rapide iti asigura un echipament complet si o instalare eficienta, indiferent de domeniul de referinta.



Furtunul siliconic este un tub dintr-un material inert, din silicon, care poate fi utilizat pentru fluxul lichidelor la o temperatura foarte mare. De asemenea, el poate fi folosit in acelasi timp si la o temperatura scazuta, de pana la -30 grade celsius.

Mai mult decat atat, furtunul siliconic se poate folosi atat pentru industria alimentara, cat si pentru industria farmaceutica la temperaturi foarte ridicate. Furtunul siliconic se utilizat si pentru aplicatii chimice, dar si in multe alte utilizari versatile.

Furtunul siliconic are o utilizare fara presiune, eficient pentru transferul lichidelor alimentare si a solutiilor apoase. Siliconul suporta cicluri numeroase de sterilizare, fiind un material flexibil, rezistent atat la temperaturi mari cat si mici ( -60°C ÷ +180°C – punctual pana la 220°C).

Cuplele rapide de la Bartrom sunt impartite pe categorii si dimensiuni: cupla rapida DN 2,7 din alama sau alama nichelata, cuple rapide DN 2,7 din inox, cuple rapide DN 5 din alama sau alama nichelata, cuple rapide DN 5 din inox, cuple rapide 7,2 din alama sau alama nichelata, cuple rapide DN 7,2 din inox, cuple rapide DN 7,8 din alama nichelata, cuple rapide DN 7,8 din inox, cuple rapide DN 10 din alama nichelata sau cuple rapide DN 12 din alama.

Cuplele rapide au caracteristici in functie de categorie: cu o utilizare usoara, presiunea de lucru este 0 ÷ 35 bar, temperatura de lucru si ambientala este de -20°C ÷ +100°C, debitul 3600 l/min (∆p = 0,5 bar), corpul cuplet este din otel, etansare NBR, inelul de retinere este din otel inox/ alama/ alama nichelata, iar partea culisanta, partea filetata si scaunul interior este fie din inox, alama sau alama nichelata.

Bartrom iti sta la dispozitie cu consultanta profesionista in functie de cererea ta, prin suport permanent si ajutor din partea profesionistilor. Bartrom are o gama diversa de furtunuri siliconice si cuple rapide, care fac parte din gama premium de produse. Preturile sunt personalizare in functie de cerere, iar clientii beneficiaza de garantia calitatii si a pretului corect.