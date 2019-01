Contabilitate în buzunar [P]

Pentru orice afacere, fie ea mica, fie ea mare, trebuie sa exista cineva care sa se ocupe cu servicii de contabilitate sau o firma de contabilitate cu care sa se lucreze. Iar relația dintre aceasta și afacerea propriu-zisa trebuie sa fie una strânsă.



Keez este o companie specializata in servicii de contabilitate digitala pentru firme mici, PFA si start-up-uri.

Acestia isi propun sa aduca tehnologia marilor companii la accesibilitatea companiilor mici. Mai exact, eficientizarea afacerii prin gestionarea timpului pierdut pentru procesele ce tin de contabilitate. Astfel, pentru administrarea mai usoara a afacerilor prin digitalizare, antreprenorii pot castiga timp.

Cum?

Tot ceea ce trebuie sa faca un antreprenor este sa trimita o imagine cu documentul care trebuie inregistrat, odata intrat in aplicatie acesta este preluat de expertii contabili de la Keez si este procesat de acestia. Mai mult decat atat, in aplicatie ai acces la documentele si situatia ta contabila de pe orice dispozitiv. (laptop, PC, telefon).

Serviciile de contabilitate de care acestia dispun sunt: intocmire jurnal de TVA si balanta, intocmire contabilitate financiara, depunere declaratii taxe si impozite, realizare bilan, intocmire registre contabile obligatorii, realizare documente salarizare & ITM.

In plus, platforma este securizata si poate fi accesata de pe telefon si de pe desktop. Documentele financiare inregistrate sunt disponibile on-line oricand si oriunde, mai ales pentru documentele si formularele uzuale. Procesul de facturare este unul mult mai usor, iar pontajul este realizat in timp real.

Mai mult, iti sunt generate automat contractele de munca pentru salariati si rapoartele de tip BI si pot fi facute comparatii evolutive cu lunile trecute. Iar, cel mai important, ai parte de consultanta specializata nelimitata.

Ei bine, toate serviciile oferite de o firma de contabilitate clasica sunt mult mai usor de accesat prin aceasta aplicatie online. Astfel, Keez vine cu o alterantiva mult mai simpla si mai eficienta in detrimentul birocratiei. Castigi timp, iei decizii rapide, economisesti bani, ai acces la situatia financiara a firmei tale si la documentele tale oricand si oriunde printr-un simplu click.

Deci, daca vrei sa te descotorosesti de toate facturile si chitantele si ai nevoie de contabilitate rapida si eficienta, nu ezita sa intri pe Keez.ro.