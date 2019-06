Cine îl poate opri pe Hamilton din cursa către cel de-al 6-lea titlu mondial în F1?

Britanicul Lewis Hamilton este în grafic pentru cel de-al 6-lea titlu mondial din Formula 1, după cele cucerite în 2008, 2014, 2015, 2017 și 2018. Hamilton a câștigat 4 din cele 6 curse din acest sezon, celelalte două fiind adjudecate de coechipierul de la Mercedes, finlandezul Valtteri Bottas.

Ultima cursă, Grand Prix-ul Canadei, de pe 9 iunie, a avut o poveste interesantă. Cel care a trecut primul linia de finiș a fost Sebastian Vettel, care a fost pe primul loc încă de la început, dar câștigător a fost declarat Hamilton. De ce? Pentru că în turul 48 germanul a pierdut controlul, a ieșit în decor, pe iarbă, apoi a tăiat direct înapoi pe pistă și s-ar fi ciocnit cu Hamilton dacă britanicul nu frâna. Neamțul a fost penalizat cu 5 secunde. „Unde naiba se presupune că trebuia să mă duc? Aveam iarbă pe roți”, a răbufnit Vettel.

A recunoscut că nu merita victoria



FIA a deschis o anchetă în urma acestui moment, considerând că Vettel l-a pus în pericol pe Hamilton. Neamțul nici nu s-a mai obosit să ducă mașina sub podium, a lăsat-o chiar la intrarea în zona boxelor. De acolo a mers pe jos, după ce a avut un discurs dur prin cască: „Numai un orb poate spune că aveam unde să mă duc. Unde naiba era să mă duc?”. De partea cealaltă, Lewis Hamilton i-a transmis lui Toto Wolff, șeful Mercedes AMG, că nu așa vrea să câștige o cursă de Formula 1. „Ok, înțeleg că asta este decizia. Vă mulțumesc pentru efort băieți, a fost o cursă bună, dar nu așa vreau să câștig. Nu e normal”, a spus Hamilton, citat de Mediafax.

„Cred că rolul comisarilor de cursă este de a penaliza mișcările flagrant periculoase, nu greșeli normale, cauzate de concurența acerbă. Cea ce s-a întâmplat în Canada nu este acceptabil la acest nivel al sportului nostru extraordinar”, a declarat fostul pilot Mario Andretti, completat de Nigel Mansell: „Foarte, foarte jenant, nicio bucurie să văd o asemenea cursă, doi campioni pilotând strălucitor, dar rezultatul va fi fals”.

Șefii echipei Mercedes au dezvăluit, după cursă, că Hamilton a fost în mare pericol să nu se alinieze la grila de start de pe circuitul canadian. „Am avut probleme mari cu mașina, din cauza unei scurgeri la sistemul hidraulic. L-am schimbat în ultimul moment. Erau mai multe șanse ca Lewis să nu participe la cursă decât să participe”, a spus Toto Wolff.

Presupunând că Valtteri Bottas se va da la o parte dacă echipa i-o va cere, singurul capabil să pună în pericol supremația lui Hamilton este chiar Sebastian Vettel, care se află pe locul 3 în clasamentul piloților, la 62 de puncte în urma englezului.

Hamilton nu a terminat niciodată sub poziția secundă în acest sezon. A luat locul 2 în Australia, locul 1 în Bahrain, locul 1 în China, locul 2 în Azerbaidjan, locul 1 în Spania, locul 1 la Monaco, locul 1 în Canada.

Iată clasamentul piloților la zi:

Lewis Hamilton (Anglia/Mercedes) – 162 de puncte Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) – 133 de puncte Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) – 100 de puncte Max Verstappen (Olanda/Red Bull Racing Honda) – 88 de puncte Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) – 72 de puncte

Ce curse mai sunt de disputat în sezonul 2019:

23 iunie – Grand Prix-ul Franței 30 iunie – Grand Prix-ul Austriei 14 iulie – Grand Prix-ul Marii Britanii 28 iulie – Grand Prix-ul Germaniei 4 august – Grand Prix-ul Ungariei 1 septembrie – Grand Prix-ul Belgiei 8 septembrie – Grand Prix-ul Italiei 22 septembrie – Grand Prix-ul statului Singapore 29 septembrie – Grand Prix-ul Rusiei 13 octombrie – Grand Prix-ul Japoniei 27 octombrie – Grand Prix-ul Mexicului 3 noiembrie – Grand Prix-ul Statelor Unite 17 noiembrie – Grand Prix-ul Braziliei 1 decembrie – Grand Prix-ul statului Abu Dhabi

Clasamentul constructorilor

Cu ocazia cursei din Canada, Mercedes a obținut a 7-a victorie din acest sezon, din tot atâtea posibile. Pe locul 2 în ierarhia constructorilor, la o distanță apreciabilă, este Ferrari.

Mercedes – 295 de puncte Ferrari – 172 de puncte Red Bull Racing-Honda – 124 de puncte McLaren Renault – 30 de puncte Renault – 28 de puncte

Având în vedere sezonul pe care îl au Hamilton și Bottas, este greu de crezut că Mercedes va rata titlul de campioană a constructorilor. Revenind la Lewis Hamilton și la duelul piloților, casele de pariuri online consideră că britanicul are șanse uriașe să devină campion mondial pentru a șasea oară. Așa se traduce cota antepost de 1.15 atribuită lui Hamilton. Valtteri Bottas are cota 7.00, iar Sebastien Vettel are cota 25.00. La rândul său, Max Verstappen, actualmente pe locul 4 în clasament, are cota 75.00!

Cele mai noi promoții din pariurile pe sporturi cu motor îl vizează pe Mick Schumacher, fiul campionului Michael Schumacher. Se poate paria dacă Mick va câștiga sau nu campionatul F1 până în anul 2025.