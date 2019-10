Cele mai importante motive pentru care cutia postala nu trebuie sa fie o achiziție banală

Câți dintre proprietarii de apartamente se gândesc ca o cutie postala transmite despre propria locuință sau chiar și despre locatari? Probabil ca numărul acestora este mai mic decât ar trebui, în ideea în care foarte multi gândesc că achiziționarea unei cutii postale este un proces banal.



Cutia postala trebuie sa poarte cumva amprenta locatarului din apartamentul respectiv. In consecinta, ar trebui sa fie sofisticata daca proprietarul este departe de a avea o personalitate comuna si nu sa aminteasca de acele cutii anoste care, bineinteles, au aceeasi functie, insa nu atrag printr-un design remarcabil.

Cand in discutie intra acele cutii postale bloc, specialistii care se ocupa cu productia sau doar comercializarea acestor accesorii atat de utile, spun ca proprietarii ar trebui sa ia in calcul cateva criterii care sa asigure o achizitie care merita. De exemplu, specialistii de la cutiipostalebloc.ro, aduc in prim plan cateva aspecte importante, prin acestea sfatuindu-i pe viitorii utilizatori sa decida intelept la momentul achizitiei.

Dimensiunea unei cutii postale

Desi cele mai multe cutii necesare pentru primirea corespondentei locatarilor unui bloc au dimensiuni standard, reduse, o cutie postala utila poate avea si dimensiuni mai mari in conditiile in care este necesar ca in ea sa incapa plicuri mai mari sau chiar colete de dimensiuni mici.

Foarte important este materialul din care este lucrata o cutie postala de bloc

Avand in vedere ca in discutie intra o cutie postala de interior care prin natura locului in care este amplasata este protejata de intemperii, materialul poate fi divers si nu neaparat unul foarte rezistent, precum otelul galvanizat.

Lemnul, de exemplu, poate fi o varianta deosebita. Este vorba despre un material cald si placut care poate sa aduca in prim plan stilul deloc al proprietarului care tine sa se inconjoare de obiecte de o calitate superioara. Pe de alta parte, cutiile din cupru denota bun gust, fiind deosebit de atractive. Nu in ultimul rand, piata de profil ofera si variante din plastic – cutii care desi nu sunt realizate dintr-un material pretios, pot avea modele interesante si, de regula, sunt mai accesibile in ceea ce priveste pretul.

Fanta si usita – elemente esentiale pentru cutiile postale

Atat fanta prin care distribuitorul introduce corespondenta, cat si usita pe care proprietarul o va deschide sa isi ridice corespondenta, vor fi pe aceeasi parte a cutiei, avand in vedere ca aceasta se monteaza pe perete si nu ofera posibilitatea ca plicurile sau alte elemente primite sa fie extrase pe partea din spate, precum in cazurile cutiilor postale de exterior care se monteaza pe un gard, de exemplu.

Nu in ultimul rand, culorile, modelele si posibilitatea de personalizare a unei cutii postale deosebite sunt aspecte util de luat in calcul de catre proprietari. Sunt aspecte pe care utilizatorii ar trebui sa le ia in calcul in functie de preferintele pe care le au.

In concluzie, alegerea unei cutii pentru corespondenta zilnica ar trebui sa fie privita cu seriozitate, nefiind vorba despre un obiect banal ci, dimpotriva, despre unul care transmite inclusiv despre bunul gust al proprietarului.