Avarie la conducta CRAB SA, multe localități din județ au rămas fără apă

In data de 02.11.2018, in jurul orei 17 s-a produs o avarie pe conducta de aducțiune apa potabila Dărmănești – Târgu Ocna – Onești, în zona satului Tuta din comuna Târgu Trotuș.



Ca urmare, CRAB SA intrerupe furnizarea cu apa potabila a următoarelor zone: com. Casin, Mun. Onesti, Chimcomplex Borzești, com. Târgu Trotus, com. Pârgărești și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.

Vom reveni cu amănunte!