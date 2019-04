Aur și argint pentru Moinești la Campionatele Naționale de Powerlifting

Vești bune de la Moinești, unde s-au întors cu medalii delegația de trei participanți de la Campionatele Naționale de Powerlifting. Am stat de vorbă un pic cu Marius Manda, unul dintre sportivii CSM Moinești.

I: Pentru inceput as vrea sa stiu cati ani competitionali ai la activ în powerlifting?

R: Buna ziua. Daca ma gandesc bine prima data am concurat in 2004 in Bucuresti la editia „Oameni Puternici”, apoi in 2005 in Alba Iulia la un concurs sub denumirea Campionatul Republican de Powerlifting unde am ocupat un loc 4 la Open si argint la celelalte probe ale concursului. Eram pusti la acea vreme si aveam recorduri bune in ceea ce priveau impinsul din culcat si indreptarile.

I: Sunt mulți ani de atunci, felicitări pentru constanță. Cum a fost anul acesta la Campionatele Nationale ale Romaniei?

R: Sa fiu sincer a fost una din cele mai bine organizate competitii. Timisoara, fiind un oras superb, a pus punctul pe „i”. Ca si rezultate nu am fost ca sa zic multumit de mine ca si forma sportiva. Am reusit totusi sa aduc acasa pentru Moinesti (C.S.M.M) argintul la una din probe. Deci nu îmi face placere, nu neg trecerea anilor; accidentarile, rupturile si uzura se simte la antrenamente. Totusi motivatia e la fel de puternica ca si prima data cand am atins o haltera.

I: Totusi pe viitor ai de gand sa te retragi sau intri si in competitiile de varsta master?

R: Binenteles ca o sa intru si la categoria de varsta master. Nu ai cum sa incetezi, sunt dependent de acest sport. Odata ce ai luat drumul asta nu te mai opresti. Am de gand sa ma depasesc an de an in ceea ce priveste recordurile mele personale. Asta am țintit mereu: sa ma depasesc pe mine.

I: Ca si club CSMM ce medalii a obtinut?

R: Cu o participare cu trei sportivi am adus acasa doua medalii ce consider ca sunt cele mai valoroase: aur la Master (Dan Stănescu) si argint-ul meu la Seniori. Din cele 17 cluburi inscrise la Campionatele Nationale, CSMM a ocupat pozitia a XII-a, inșa să luăm in calcul ca am fost doar trei participanți. Mi-as dori pe viitor sa indrept lucrul asta prin atragerea mai multor sportivi la club.