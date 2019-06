Zilele Filmului Românesc între 28 și 30 iunie

Voluntarii festivalului de teatru I.D. Fest, aflat sub egida asociației Ingenious Drama Festival vor organiza în orașul Bacău cele 3 zile ale ZFR, proiecția având loc în Parcul Catedralei.



Asociația Cinemascop și casa de distribuție Voodoo Films își unesc din nou forțele pentru a aduce publicului băcăuan in perioada 28-30 iunie 2019 cea de a VIII-a ediție a Caravanei „Zilele Filmului Românesc”, ediţia a VIII-a.

Proiectul are ca scop principal proiectarea celor mai noi producții cinematografice românești , cu precădere în orașele în care nu mai există cinematografe, dar și acolo unde s-a pierdut obiceiul de a merge la cinema. De asemenea, proiectul urmărește atât educarea preferințelor publicului român pentru manifestarile cinematografice de calitate, cât și promovarea filmului românesc oferind acces tuturor la cele mai premiate filme sau comedii consacrate și, astfel, sporind numărul de spectatori de cinema de calitate.

Caravana defileaza anul acesta cu 3 seri de film, printre proiecții numarându-se cele mai recente producții românești, precum și filme premiate la festivaluri renumite. Intrarea este liberă.

Așadar, vineri, 28 iunie este prima seară de proiecție și debutează cu filmul din regia lui Radu Jude, “Îmi este indiferent dacă vom intra in istorie ca barbari”. Acesta este urmat sâmbăta seara de filmul Ioanei Uricaru, “Lemonade”, film ce prezintă povestea de viață a Marei care, la 30 de ani, pleacă împreună cu băiatul ei in căutarea “visului american”, un ideal greu de atins pentru ea.

Ultima seară aduce in atenția publicului un film-documentar mult îndrăgit de iubitorii cinematografiei. Astfel, “Distanța dintre mine și mine” încheie cu succes șirul proiecțiilor din cadrul proiectului.

Voodoo Films este compania de distribuție înființata de regizorul Cristian Mungiu ce are ca scop lansarea in cinematografe a unor producții românești, iar, împreună cu Asociația Cinemascop, recunoscută pentru proiectele sale culturale de exceptie în domeniul audiovizualului, aduc si anul acesta in Bacău “Zilele Filmului Romanesc”, ediția a VIII-a.

Pentru mai multe detalii va așteptăm pe pagina de Facebook ID Fest sau pe http://filmedefestival.ro/zfr/.

Program festival

Vineri 28 iunie

21:00 Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, r. Radu Jude, durata: 140 min

Globul de Cristal și Premiul Label Europa Cinemas la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary

Propunerea României la Oscar 2019



Sâmbătă 29 iunie

21:00 Lemonade, r. Ioana Uricaru, durata: 88 min

Duminică 30 iunie

21:00 Distanța dintre mine și mine, r. Mona Nicoară și Dana Bunescu, durata: 89 minute

Proiecție în prezența realizatoarei Dana Bunescu, urmată de Q&A.