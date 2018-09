Villele Moldavia – locul ideal de cazare în Slănic Moldova [P]

Atunci când îţi propui un sejur de relaxare în staţiunea Slănic Moldova, locaţia aleasă este un aspect foarte important. Există multe posibilităţi de cazare pentru turişti. Atunci când vine vorba de alegerea cazării potrivite pentru sejurul tău vei întâlni o mare varietate de variante, inclusiv hoteluri de trei sau patru stele, pensiuni și vile. Alegerea unei camere în unitatea de cazare potrivită depinde de preferințele tale personale şi de numărul de persoane cu care călătoreşti.

Vila Moldavia Best*** este o pensiune de 3 stele situată la o distanță de aproximativ 2 km de centrul stațiunii și la circa 1.4 km de pârtia de schi Nemira, locația fiind foarte ușor de găsit. Clădirea este una bine construită și organizată, cu camere spațioase și decoraţiuni interioare elegante. Această vilă este una dintre opțiunile preferate ale turiștilor care vizitează stațiunea, deoarece oferă facilități excelente pentru niște tarife destul de accesibile.

Există 4 camere duble și un living în această vilă, o bucătărie complet utilată și dotată, toate structurate pe două nivele, în toate camerele dăinuind o ambianță plăcută. Camerele sunt complet echipate cu televizoare, internet wireless gratuit, fiecare dintre ele are baie proprie cu duș, încălzirea și apa caldă fiind asigurate de o centrală proprie pe gaz. În plus, vila dispune de o terasă, de un foișor cu grătar și cuptor, loc de joacă pentru copii, parcare.

Pensiunea oferă servicii excelente pentru clienți în cadrul prețului plătit. Vila se închiriază doar integral pentru grupuri, pe o perioadă minimă de 2 nopți. Până la data de 20.12.2018, tariful de închiriere este de 700 lei pe zi pentru întreaga unitate. Plata sejurului se poate face și cu tichete de vacanță. Intrarea în unitate se face începând cu ora 15.00 iar check-out-ul se va realiza până în ora 11.00.

Cea mai bună modalitate de a te bucura de împrejurimile superbe și de a te relaxa în mijlocul naturii este să te cazezi la una dintre vilele Moldavia pentru o experiență de vacanță prietenoasă şi confortabilă. Toate obiectivele turistice importante ale staţiunii se află în imediata apropiere.

Vila Moldavia Best*** rămâne una dintre cele mai bune opțiuni de cazare pentru cei care caută o pensiune Slănic Moldova datorită accesibilității sale. Proprietatea atrage un număr mare de vizitatori în fiecare an. Poți rezerva chiar acum șederea în această vilă pentru o experiență de vacanță fără griji, la numărul de telefon 0740 618 045 sau la adresa de mail moldaviabest@yahoo.ro. Poți accesa pagina web www.moldaviabest.ro pentru mai multe informații referitoare la stațiunea Slănic Moldova și la Vila Moldavia Best și de asemenea poți vizualiza galeria de imagini reprezentative ale unității.

Vila Moldavia Class**** este o unitate de cazare modernă ce oferă spre închiriere apartamente cu 2 camere, clasificate la 4 stele. Apartamentele vilei Moldavia Class din Slănic Moldova au în componenţă un living spaţios (dotat cu canapea extensibilă) cu loc de servit masa, o cameră cu pat matrimonial, baie cu cadă la dormitor, baie de serviciu, bucătărie complet utilată şi balcon. Suprafaţa unui apartament este de 65 mp, probabil cele mai spaţioase apartamente pentru cazare în Slănic Moldova. Dormitorul şi living-ul sunt dotate cu televizoare cu ecran plat.

Bucătăria este complet utilată şi dotată cu: aragaz pe gaz, cuptor electric, cuptor cu microunde, aparat încălzit apa, filtru de cafea, prăjitor de pâine etc.

Fiecare apartament este dotat cu centrală proprie pe gaz cu termostat de ambient wireless. Fiecare apartament dispune de internet wireless gratuit. Apartamentele au fost amenajate pentru a oferi confort maxim pe timpul vacanţei petrecute în Slănic Moldova.

Pentru mai multe detalii despre Vila Moldavia Class**** Slănic Moldova accesează site-ul www.moldaviaclass.ro sau sună la numărul de telefon 0745 137 129.