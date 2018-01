Sunt vacanțele școlare prea lungi în 2018? Care sunt avantajele vacanțelor pentru copii?

Vacanțele școlare sunt un mod în care copilul are posibilitatea să se recreeze și să-și petreacă mai mult timp cu cei dragi. Profesorii însă spun că vacanțele școlare sunt prea lungi și din acest motiv ei consideră că pot fi aproape în imposibilitatea de a se descurca cu o materie foarte vastă și grea. Este adevărat că un copil care stă o perioadă de timp acasă pierde din ritmul pe care îl avea atunci când mergea la școală și îi trebuie câteva zile pentru a-și reveni, pentru a reuși să stea atent la ore și a se concentra. El vine deja obosit din vacanță și are o stare de somnolență, este agitat, pus pe glume, are gândul în altă parte și nu la ce i se predă.

Structura anului școlar a fost stabilită de Ministerul Educației Naționale atât în ceea ce privește cursurile cât și vacanțele.

Anul școlar 2017-2018 este alcătuit din 2 semestre:

• semestrul I (11septembrie 2017- 2 februarie2018)

• semestrul II (12 februarie 2018 – 22 iunie 2018).

Semestrul I aproape s-a terminat, mai sunt doar cursurile care țin de pe 8 ianuarie până pe 2 februarie.

Urmează vacanța intersemestrială din perioada 3-11 februarie.

Semestrul II cuprinde cursurile 12 februarie – 6 aprilie și cursurile 23 aprilie – 22 iunie.

Între aceste două sesiuni de cursuri este inclusă vacanța de primăvară, respectiv din perioada 10-22 aprilie.

Urmează vacanța de vară care este cea mai mare, ca în fiecare an.

Vacanțele sunt destul de lungi iar la ele se adaugă și zilele libere nelucrătoare, acest lucru nu poate fi decât o mare bucurie pentru copii. În aceste perioade de vacanță, părinții pot face în așa fel încât copiii lor să valorifice timpul liber cu înțelepciune pentru dezvoltarea abilităților cognitive și sociale ale acestora. După cum se știe la școală se predau materiile utile dar și materii inutile. Un lucru pe care nu pune accent școala este dezvoltarea creativității. Pentru aceasta pot fi considerate ca fiind utile vacanțele. În zilele libere copiii pot merge la cursuri de teatru, dans, desen, pictură, pot desfășura diverse activități care nu apar în programa cursurilor școlare.

O vacanță mai îndelungată, cum este aceea de vară, îi poate permite unui copil să călătorească, să plece la munte, la mare, în țară sau chiar în străinătate, sau de exemplu în tabere în campusuri europene. Este foarte bine pentru un copil să aibă oportunitatea de a vizita o altă țară, pentru a experimenta o altă cultură și a-și lărgi orizonturile. Avantajele oferite de concediile în străinătate sunt diferite de acelea pe care le are un copil când merge de exemplu la țară la bunici. Cu siguranță fiecare vacanță are farmecul ei, însă atunci când un copil pleacă într-o țară străină are posibilitatea de a învăța o limbă străină cu ajutorul prietenilor pe care și-i face, de a cunoaște istoria și cultura altor meleaguri și de a experimenta reguli de viață diferite de cele de acasă.

În vacanță este recomandat ca toți copiii să se joace. Timpul de joacă este foarte important pentru dezvoltarea copiilor și nu trebuie perceput ca un timp pierdut. Aici ne referim desigur la jocul în aer liber care este și el tot un fel de sport. În prezent foarte mulți copii sunt pasionați de jocurile pe calculator sau de sporturile virtuale însă acestea nu se compară cu jocurile sau sporturile în viața reală.



Copiii trebuie să meargă în parcuri, în locuri de joacă, în spații deschise unde au posibilitatea de a respira aer curat, de a alerga, de a inventa tot felul de jocuri spre a-și dezvolta imaginația. În fiecare weekend și în toate vacanțele părinții trebuie să facă în așa fel încât copiii lor să fie plimbați în aer liber, să stea cât mai mult în natură, să se bucure de activități fizice care sunt distractive și desigur revigorante pentru organism.