Succes european la școala din Ardeoani

Școala din Ardeoani participă la un proiect Erasmus al cărui obiectiv este îmbunătățirea calității actului educațional, dezvoltarea în salile de clasă a provocărilor tranziției și aducerea de schimbări de mentalitate și practică în procesul instructiv-educativ din instituția noastră.



Proiectul Erasmus +, kA1, educație școlară, “Calitate și inovație pentru o școală modernă din mediul rural” (“Quality and innovation for modern school in rural areas”), contract numarul -2017-1-RO01-KA101-036671, buget aprobat de 8985 EURO, este proiectul european al Școlii Gimnaziale Nr 1 Ardeoani, judetul Bacau și se desfașoară în perioada 1.09.2017-31.08.2018.

Scopul proiectului este de a răspunde nevoii de calitate și inovație în actul educațional prin dezvoltarea profesională, lingvistică și culturală a cadrelor didactice, pentru a îmbunătăți rezultatele elevilor la examenele de Evaluare Națională și testele PISA și competențele la nivel european și mondial pentru elevi.

Proiectul se va desfășura în perioada 1.09.2017 – 31.08.2018 și constă în participarea unui numar de 3 cadre didactice la cursuri de formare străinătate, precum și diseminarea, prezentarea și aplicarea competențelor dobândite în perioada de implementare a proiectului.

Prima mobilitate din proiect a fost participarea domnului profesor Popa Leonard la cursul “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in FINLAND”( English Matters, S.L – furnizorul de curs), 07.10-13.10.2017, la Helsinki, în Finlanda, care a avut ca obiective principale experimentarea, explorarea și cunoașterea sistemului de educație și cultură din Finlanda, dezvoltarea și consolidarea competențelor de implicare în proiecte eTwinning , Erasmus +, kA2, etc. și de management instituțional.

A doua mobilitate din proiect a fost participarea a două cadre didactice, prof. Tabacaru Nelia și prof. pentru înv. primar, Purcaru Ana, la cursul “WEB SOLUTION FOR THE CLASSROOM”, în perioada 23.10-28.10.2017, la Florența, Italia. Formatorul cursului a fost Bülent Dönmez, din partea organizației Europass Teacher Academy și profesor la Atatürk Üniversitesi din Turcia. Au participat 6 profesori din Germania(2), Polonia(1), Estonia(1) și Romania(2).

Ultima mobilitate va fi participarea la cursul “Integrated curriculum! Teaching global skills through science&arts” (Eunneos – furnizor de curs) in perioada 13.05-19.05.2018, la Helsinki, în Finlanda a doamnei prof. Tabacaru Nelia și are ca obiectiv modernizarea și inovarea procesului instructive-educativ.

Participând la cele trei activități de formare, la care se vor îmbina noțiunile teoretice cu cele practice, cu vizite directe la școli și instituții furnizoare de educație din țari cu un învățământ performant, de cea mai buna calitate, cu rezultate dintre cele mai bune la testele PISA, impactul potențial al proiectului va fi in primul rând asupra participanților individuali, apoi asupra școlii noastre, în timpul desfășurării proiectului și pe termen lung, dupa proiect, dar și un impact deosebit la nivel local, județean, regional, național și european.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.