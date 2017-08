Sfaturi utile pentru cei care vor să meargă cu animalul de companie în străinătate

Daca esti un iubitor de animale si ai un patruped de care ai grija si care iti urca in fiecare zi moralul, o vacanta fara el poate sa fie destul de neplacuta. In primul rand, vei vedea o multime de caini si pisici care iti vor aminti de animalutul tau si in al doilea rand, vei avea mereu senzatia aceea ca ceva nu este ok, chiar daca l-ai lasat pe maini bune.



Din fericire, transportul animalelor de companie, atat in tara cat si in strainatate este din ce in ce mai simplul. Daca alegi sa calatoresti in Uniunea Europeana, lucrurile sunt foarte usor de dus la bun sfarsit. Chiar si in situatia in care ai nevoie de transport animale de companie caini si pisici Anglia, poti scapa cu foarte putine acte si cu foarte putin stres. Totusi, pentru a merge totul ca pe roate este bine sa urmezi o serie de sfaturi utile.

Citeste cu atentie regulile tarii in care mergi

In Uniunea Europeana, cu exceptia Marii Britanii, regulile sunt destul de simple. Pentru a-ti transporta animalul acesta trebuie sa fie microcipat si vaccinat cu cel putin 21 de zile inainte de calatori. De asemenea, trebuie sa aiba un pasaport european, eliberat de un medic veterinar autorizat.

Pentru Marea Britanie lucrurile sunt ceva mai complicate, insa nu mult mai complicate.

Asigura-te ca poti transporta animalul

Daca alegi sa calatoresti cu avionul, autocarul sau trenul, trebuie sa te asiguri ca poti transporta animalul. Exista companii care au anumite restrictii in acest sens. De asemenea, costul de transport cu avionul poate sa fie destul de mare.

In foarte multe cazuri, chiar daca ti se permite transportul, s-ar putea sa nu poti sa iei cainele sau pisica cu tine in avion, ci sa trebuiasca sa ii pui la locul bagajelor, ceea ce poate sa fie destul de stresant pentru ei.

Alege o unitate de cazare care accepta animale de companie!

Nu uita de hotel, pensiune sau apartamentul in care urmeaza sa te cazezi. Inainte de a lua o decizie este bine sa te asiguri ca sunt acceptate animalele de companie. Cu cat sunt mai multe facilitati pentru acestea, cu atat este mai bine. Exista hoteluri care ofera chiar si locuri de joaca pentru animalut, in asa fel incat sa nu iti duca lipsa atunci cand te plimbi prin oras.

Ia-ti toate accesoriile de care ai nevoie

Cu siguranta, transportul unui animal nu este simplu. Va trebui sa ai la indemana lesa, botnita si chiar usoare tranchilizante, in cazul in care patrupedul devine foarte agitat in timpul calatoriei.

O parte dintre aceste necesitati pot fi evitate daca alegi o firma precum www.transport-caini.ro. In felul acesta eviti sa ii creezi un stres in plus animalului, nu deranjezi pe nimeni si poti avea garantia ca prietenul tau necuvantator ajunge in deplina siguranta in localitatea in care urmeaza sa iti faci vacanta.