Sfaturi de care trebuie să ții cont atunci când cumperi un rucsac [P]

Mare, mic, colorat sau simplu, rucsacul este un accesoriul indispensabil, care isi face simtita prezenta in viata tuturor. Unii sunt de-a dreptul fani convinsi ai rucsacelor avand colectii intregi, mai ales femeile, multe preferand sa inlocuiasca gentile clasice cu rucsacuri. De multe ori preferinta este una care tine doar de stil, insa, daca se analizeaza caracteristicile si utilitatea gentii si a rucsacului, se observa faptul ca un rucsac este mult mai practic decat o geanta.

Util, la moda si tare simpatic, rucsacul are insa un atuu indiscutabil: ofera libertate mainilor. In plus, si greutatea lucrurilor se distribuie altfel atunci cand este pus la spate, astfel ca orice are in el, ramane confortabil de sustinut.

Magazinele online ofera o multitudine de modele, potrivite pentru diverse activitati, astfel ca de multe ori achizitionarea unui rucsac ideal poate fi insotita de mai multe semne de intrebare.

Cei care se afla in cautarea unui rucsac potrivit trebuie sa ia in calcul urmatoarele aspecte pentru alegerea lui:

• Locul in care va fi utilizat

Desi atunci cand se alege dintr-o diversitate de modele de rucsacuri dama prima tendinta este sa se opteze pentru cel mai fashion dintre ele, insa exista si persoane care vor rucsacul cu un scop anume, de aceea trebuie sa se tina cont si pentru ce va fi folosit. Astfel, s-ar putea sa fie nevoie ca, pe langa fashion, rucsacul sa fie impermeabil, mai incapator sau rezistent sau chiar sa aiba centuri suplimentare (pentru alpinism, mers pe bicicleta etc.).

Pentru a beneficia de o mare rezistenta la uzura, se recomanda achizitionarea unui rucsac din nylon sau cordura. Aceste materiale, pe langa durabilitate, ii vor conferi si protejare foarte buna de lumina soarelui sau de inghet, asta in cazul in care rucsacul va trebui sa “supravietuiasca” unor conditii extreme. Materiale destul de rezistente sunt si pielea, pielea ecologica sau alte textile, materiale ce permit confectionarea unui articol cu un design deosebit, bun de folosit in activitatile zilnice.

• Compartimentarea

Este cunoscut faptul ca femeile poarta foarte multe lucruri in genti sau rucsacuri, de la accesorii, produse de ingrijire sau de make-up, carti si lista continua cu cele mai neasteptate obiecte. Din acest motiv, un rucsac bine compartimentat va pastra lucrurile importante la indemana si in ordine. Se pot alege modelele cu un compartiment principal mai voluminos si alte buzunare mici, sau cu doua compartimente principale. In plus, multe modele de rucsacuri dama permit reglarea volumului de depozitare dupa necesitati.

• Confortul in utilizare

Confortul este aspectul cel mai important la un rucsac, intrucat oamenii prefera sa investeasca in produse care sa le faca viata mai usoara. Astfel ,bretele si spatele au un rol foarte important. Pentru a spori usurinta de utilizare, este necesar ca spatele rucsacului sa aiba zone de contact cu corpul cat mai putine, sa fie rigid si sa fie confectionat dintr-un material care sa nu duca la supraincalzire. De asemenea, in cazul in care se opteaza pentru un rucsac de protectie, acesta trebuie sa prezinte intarituri si la interior. Pentru a sustine greutatea, bretelele trebuie sa fie suficient de late si imbogatite cu o captuseala, astfel incat sa protejeze zona umerilor.

Distribuirea corecta a greutatii rucsacului ajuta la pastrarea corpului intr-o postura adecvata, prevenind aparitia durerilor de spate. Magazinele online, precum Mahoni.ro, ofera o varietate de rucsacuri fashion si durabile, atent confectionate pentru a fi purtate fara griji.

Pentru persoanele care prefera lucrurile versatile, alegerea unui rucsac ce se poate transforma si in geanta este ideala, acest accesoriu 2 in 1 fiind perfect atat pentru tinute mai elegante pentru birou, cat si pentru cele casual potrivite de plimbare.

Fie ca sunt alese pentru iesirile cu prietenii, scoala, calatorii sau pentru a proteja diverse gadgeturi, rucsacurile sunt la mare cautare in orice sezon, devenind un accesoriu important care completeaza orice outfit. Vara aceasta se poarta rucsacuri colorate, cu diverse imprimeuri, desene sau cu motive traditionale, din imitatie de piele sau din textile.

Pe bicicleta, la munte, la mare, cu avionul, la scoala, in parc cu prietenii, chiar si la catarat pe munte un rucsac se dovedeste optiunea ideala pentru a pastra lucrurile necesare, apa sau chiar si mancarea, fiind potrivit de la copiii mici de gradinita pana la adulti.