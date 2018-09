Se apropie debutul SCM Bacău în Liga Zimbrilor [P]

Iubitorii handbalului din Bacau asteapta cu nerabdare debutul Campionatului National de Handbal Masculin, sezonul 2018/2019. CSM Bacau este aproape gata cu pregatirile pentru aceasta noua provocare. Dupa infrangerile cu Potaissa Turda si Calarasi, jucatorii antrenati de Eden Hairi au aratat ca au resursele necesare pentru a aborda cu incredere campionatul.



CSM a castigat Cupa Municipiului Bacau, disputata in Sala Sporturilor din localitate, obtinand 3 victorii in fata divizionarei secunde CSM Resita si a prim-divizionarelor CSU Suceava si HC Buzau (nou-promovata). Desi jocul scartiie in multe momente, se intrevad premisele unor rezultate care sa permita mentinerea in prima liga. Trebuie sa mentionam ca in meciurile de pregatire nu au fost folositi cei patru stranieri. Programul de pregatire al echipei continua, aceasta urmand sa participe la turneul de la Turda.

CSM va debuta in prima liga cu 2 meciuri in deplasare. In primul meci va intalni la Cluj echipa locala Universitatea. Aceasta a ocupat locul lasat vacant de echipa din Vaslui care nu a gasit resurse pentru a juca in prima liga. La randul sau, ACS Alexandria a refuzat sa se inscrie in Liga Zimbrilor, astfel incat ultima sosita este Universitatea Cluj. Dupa acest meci al nou-promovatelor, bacauanii vor merge la Bucuresti unde, in etapa a doua, vor intalni vicecampioana Steaua Bucuresti, echipa care, in opinia specialistilor casei de pariuri Unibet, va lupta si in acest sezon pentru titlu.

Conform principiului ,,una calda, una rece”, in runda a treia, la Bacau vor veni cei de la CSM Focsani, echipa care in sezonul trecut a jucat in play-out. Rundele a 4-a si a 5-a vor fi de foc, handbalistii nostri urmand sa joace cu CSM Bucuresti si Potaissa Turda, echipe cu pretentii si prezente in competitiile europene in ultimii ani.

Dupa cum se vede, sortii nu au fost de partea echipei noastre, programul fiind unul foarte dificil, in primele 5 runde urmand sa intalneasca 3 dintre echipele cu pretentii din Liga Zimbrilor. Sa speram ca cei din conducerea tehnica vor gasi solutiile pentru un start cat mai bun.

Iata si lotul pe care se bazeaza tehnicianul Eden Hairi:

Portari: Raducu Tamas, Richard Freiwald, Eugen Craciunescu

Extreme stânga: Alexandru Juverdianu, Rares Paunica, Nikola Kurtes

Interi stânga: Robert Gal, Alex Dascalu (CSA Steaua București), Alexandru Bologa (HC Dobrogea Sud Constanta), Bogdan Tudorancea (HC Dobrogea Sud Constanta), Bogdan Dima, Dumitru Burbulea

Centri: Mihai Cotinghiu, Bahdan Serhel (HC Gomel), Andrei Dragan

Inter dreapta: Valentin Anton (HC Vaslui)

Extreme dreapta: Gabriel Cotinghiu (CSU Suceava), Alexandru Tarita (AHC Dunarea Calarasi), Razvan Dodita

Pivoți: Pavel Maksimov (Ankaraspor), Bogdan Paunescu, Georgel Costea, Razvan Totir.