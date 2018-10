In data de 22 octombrie, incepand cu ora 9.00, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie a apei situata pe str. Bicaz, nr. 66. Durata estimata a interventiei este de 8 ore.



In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentele situate in cartierul Tache.