Patru șoferi prinși băuți la volan duminică

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Păcii.



În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 34 de ani, din comuna Măgura, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Aprodu Purice. În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 50 de ani, din localitate, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 07.00, polițiști din cadrul Poliţiei oraşului Comăneşti au oprit în trafic un autoturism care circula pe strada Moldovei.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un tânăr de 28 de ani, din Bacău, sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Comăneşti în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 11 iunie a.c., în jurul orei 06.30, polițiști din cadrul Poliţiei oraşului Buhuşi au oprit în trafic un autoturism care circula pe raza comunei Blăgeşti.

În urma verificărilor a rezultat că la volanul autoturismului în cauză se afla un bărbat de 33 de ani, din localitate, care se afla sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Buhuşi în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.