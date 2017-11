Pantofi pentru mirese – ce se poarta la cununia civila si/sau la cununia religioasa [P]

Se spune despre nunta ca este cel mai important eveniment din viata unei tinere, majoritatea domnisoarelor visand la rochia alba de mireasa inca din frageda pruncie. Crescand cu imaginea unei Cenusarese aiurite, care isi pierde condurul de clestar, viitoarea mireasa trebuie sa cumpaneasca bine si sa cantareasca alegerea pe care o va face in vederea unei perechi de pantofi de mireasa facuti la comanda din piele naturala.

Bineinteles ca parerile sunt impartite, in principal intre pantofi de mireasa cu toc si pantofi de mireasa cu talpa joasa, sau chiar sandale cu platforma pentru mirese. Asadar, fiecare purtatoare trebuie sa se autoanalizeze foarte bine inainte de a-si cumpara incaltaminte pentru nunta, in functie de propriile-i caracteristici si necesitati.

Cifrele de vanzari ale mai multor magazine online cu pantofi pentru mirese arata ca din ce in ce mai multe viitoare doamne aleg sa poarte pantofi stiletto in ziua cea mare. Optand pentru o solutie clasica, sigura, dar si practica, acest tip de mirese se asigura inca dinaintea marelui eveniment ca au o relativa obisnuita in a purta acest gen de incaltaminte, care poate fi incercat si viata de zi cu zi. Mai mult, daca alegeti pantofi de mireasa stiletto, faceti o investitie de durata, caci ei vor putea fi repurtati, incaltamintea de piele alba fiind usor de asortat altor tinute ulterioare.

Pentru cine are in vedere pantofi de mireasa cu varf rotund si semirotund, lucrurile sunt cu atat mai simple cu cat clasicul nu se demodeaza niciodata, motiv pentru care varietatea de modele este una crescanda, de la un sezon la altul. Asadar, nu doar ca puteti opta pentru pantofi comozi in ceea ce priveste inaltimea tocului sau chiar o eventuala platforma, dar puteti sa va relaxati si degetele de la picioare, care au nevoie de spatiu sa respire intr-o zi atat de aglomerata precum ziua nuntii.

Magazinele de specialitate s-au adaptat cerintelor pietei si au scos spre vanzare pantofi de mireasa cu talpa ortopedica, asa incat chiar si domnisoarele cu necesitati speciale sa se simta frumoase si gratioase in ziua nuntii lor. Inca o data este asadar subliniat faptul ca nicio pretentie nu va fi nesatisfacuta, astfel incat fiecare bridezilla poate rasufla linistita caci cerintele sale vor fi duse la indeplinire, chiar daca asta ar presupune o pereche de pantofi de mireasa facuti la comanda.

Daca urmariti sa gasiti o pereche de pantofi pentru cununia civila care sa se potriveasca si la ceremonia religoasa, cu siguranta veti gasi ceea ce cautati fara prea mari batai de cap si la preturi super atractive, mai ales ca inaintea si uneori chiar in plin sezon de nunti se organizeaza targuri de specialitate. Oricum, recomandarea noastra ar fi sa profitati din plin de avantajele conferite de diversele produse ale magazinului online de pantofi la comanda Etienne Shoes, astfel incat sa vizualizati modelele si tendintele actuale, ulterior putandu-va deplasa in magazinul fizic pentru o proba efectiva.

Orice v-ati decide sa incaltati in ziua cea mare, asigurati-va ca respectiva pereche de pantofi pentru mireasa, indiferent de model, inaltimea tocului sau complexitatea sa, va avantajeaza tinuta.