Organizează-te astfel înainte de a începe să pariezi live

În România, casa de pariuri Unibet este una dintre agențiile online cu cele mai bune platforme live. Această trăsătură o face foarte populară printre pariorii care știu că pariurile pe meciuri în desfășurare reprezintă cea mai rapidă cale de a-și crește banca.



La fel de adevărat este și că „live-urile”, așa cum le numesc cei din branșă, te pot băga cu aceeași viteză și în faliment. Este vorba despre decizii pe care trebuie să le iei la cald, deseori în câteva secunde. Infuzia de adrenalină poate afecta felul în care judeci pariurile și este suficient să ai câteva pierderi la rând pentru a te duce la vale.

Un plan simplu și o mare provocare

Așadar, sunt două variante: faci un profit mai bun decât la pariurile pre-meci în același interval de timp sau pierzi toți banii în timp record. Ce preferi? Ok, prima variantă să fie! Ca să câștigi bani din pariurile live, trebuie să fii organizat și disciplinat, adică să ai un plan pe care să îl respecți cu sfințenie. Este un plan foarte simplu, pe care ți-l voi prezenta mai jos. Marea dificultate va fi să îți păstrezi cumpătul atunci când vor veni primele pariuri necâștigătoare. Pentru că vor veni. Nu s-a inventat încă pariorul care să aibă câștiguri pe linie.

Strategia câștigătoare pe meciurile live cuprinde cinci puncte principale. Este suficient să le respecți pe acestea, dar sfatul meu este să cauți un ghid al pariurilor online și să aprofundezi cunoștințele în acest domeniu. Teoria este cel puțin la fel de importantă ca și practica.

1. Nu cheltui niciodată mai mult decât îți propui. Managementul corect al banilor este cel mai important pentru un parior de succes. În spiritul acestui management, este bine să ai un buget fix de jucat pe zi și pe lună. Dacă ai pierdut banii rezervați pentru pariuri într-o zi, oprește-te. Înseamnă că ai o zi proastă și sunt șanse mari să continui să pierzi.

Dacă ajungi să ai balanța zero, realimentează doar în limita bugetului pe care ți l-ai stabilit pentru acea lună. Sfatul general este ca bugetul de pariuri să fie aproximativ 10% din veniturile lunare. Sub nicio formă nu juca la pariuri banii rezervați cheltuielilor uzuale (facturi, mâncare, întreținere etc.) și nu te împrumuta ca să joci la pariuri, indiferent de relația pe care o ai cu persoana căreia îi ceri bani.

Așa cum am spus, când pariezi live este ușor să te ia valul. Dacă rămâi fără bani în cont, te gândești doar că trebuie să îi recuperezi și ai un impuls greu de controlat de a alimentat imediat contul.

2. Ajustează miza în funcție de probabilitatea de reușită a pariului. Logic ar fi ca cota unei selecții să indice probabilitatea ca respectivul pariu să fie câștigător. O variantă de plan este să stabilești o miză de 2% din bancă pentru un pariu de cotă 2.50+, 5% pentru un pariu de cotă 1.70 – 2.50 și 7% pentru o cotă de sub 1.70. Dacă bugetul este mare, poți folosi procente mai mici.

Se întâmplă, însă, ca operatorii să fixeze cotele în raport cu alte criterii, cum ar fi acela al tendinței de pariere. Interesul lor este să iasă în câștig indiferent de rezultatul meciului. Pentru a evita să fii indus în eroare de cotă, ai putea să stabilești tu nivelul încrederii pentru fiecare pariu, pe o scară de la 1-10, și în funcție de acest nivel de încredere să decizi miza.

3. Nu paria niciodată live fără să urmărești meciul. În primul rând, nu are niciun farmec. În al doilea rând, statisticile prezentate pe site-urile agențiilor de pariuri online provin din surse externe și nu sunt întotdeauna exacte, deci este riscant să te ghidezi după ele pentru a anticipa ce se poate întâmpla în meci.

4. Nu juca la recuperare. Este o greșeală fatală. A juca la recuperare înseamnă a mări miza peste limita impusă de managementul banilor. Se poate ca într-o zi să ai noroc și să recuperezi, dar cu siguranță în zilele următoare vei pierde tot.

5. Joacă doar pe ce cunoști și analizează meciul cu seriozitate. Nu te baza pe faptul că te pricepi la sportul pe care pariezi și că îți vei da seama de rezultat după cum decurge jocul. Pariurile live nu exclud analizarea statisticii și a informațiilor de context, de unde poți desprinde indicii câștigătoare.