O întâmplare cu jandarmi și-o înregistrare

Cristian al meu e și Petrică. Petru, mai exact dar eu îl mai strig așa, ca să-l oftic. La fiecare 29 Iunie cer de băut, că-i ziua lui. Bat cu lingurile-n castroane și-mi cer drepturile: ”Dă un șpriț, Petrică!”.

Și acum vreo șapte ani, am făcut la fel. Mă scoate Petrică la Subway, simțindu-se obligat și presat de scandalul meu. Bem un rose, mai bem unul, râdem pe stradă, ne îmbrâncim și ne certăm asupra unui fapt serios: cine-o scoate pe Laika la plimbare când ajungem acasă? Eu, nu că-s pe tocuri și că-s prea lady ca să umblu prin iarbă, el… n-a avut nicio scuză. Deci, Cristian – cățelarul de serviciu, chiar de ziua numelui ce-l poartă.

Și aștept eu să mai vină Cristian cu Laika, de afară… dar pace! Când cobor după ei, văd cum un jandarm îl urcă pe Cristian într-o mașină și dădea să-i pună cătușele. Mi-au sărit mințile pe loc, știindu-mi bărbatul, cel mai liniștit om de pe pământ. Mă recomand și întreb ce infracțiune a făcut bărbatul meu de-i arestat.

El nu făcuse nimic dar Laika mea (bichon flocos de 4 kile) îl lătrase pe jandarm, o namilă de 130 de kile. Ar fi fost ilar dacă n-ar fi fost treabă serioasă: ăsta chiar voia să-l ducă pe Cristian la Poliție. Eu îl întreb care-i legea care interzice unui câine să latre și omu`-n haina statului începe o ploaie de invective, mă face-n toate felurile în timp ce vecinii mei, răcneau și ei de la geamuri, luându-ne apărarea.

Și-mi dă prin cap, deodată, să-l înregistrez cum ne înjură fără motiv și cum nu are nicio justificare pentru acțiunea lui exagerată. Ne face-n toate felurile vreo douzeci de minute, timp în care eu îl tot înregistram.

Pe Cristian, l-a eliberat, văzându-se încolțit de vecini care își făceau cruce pentru motivul ”serios” pentru care avea intenția să-l aresteze pe Cristian.

A doua zi, direct la Jandarmerie m-am dus. Am vorbit direct cu șeful cel mai șef și i-am pus înregistrarea, ocazie cu care omul s-a crucit. Am avut grijă să-i precizez că după părerea mea, jandarmul respectiv prezintă un pericol public, nu are veleități de om al ordinii, dimpotrivă este provocator de scandal și mai ales nu cunoaște legea.

I-am lăsat telefonul meu cu înregistrarea, l-a chemat pe zevzec, și-a recunoscut vocea și înjurăturile și peste ceva timp, m-au anunțat prin scrisoare că Brusli a fost sancționat la salariu, i s-a luat dreptul de a avansa…și mi se cereau scuze din partea Jandarmeriei pentru tratamentul nedrept la care am fost supuși.

La scurt timp, așa cum bănuiam, omulețul a recidivat. Încă o reclamație și a fost pus pe liber. Jandarmeria s-a dezis de-un dobitoc ca el.

Concluzia: dacă nu era valabilă înregistrarea, așa cum se screm PSD-iștii să legifereze azi, eu cum dovedeam că instituția Jandarmeriei plătește un nevrotic fără medicație, pe post de apărător al legii?! Și câți oameni ar mai suferit neajunsuri din partea lui? Că la un moment dat ne amenința că-i karatist și ne-o trage, de parcă noi arătam a kung fu fighterși :)))

De-atunci nu mai râde Cristian de ziua lui.

Îl urmăresc și-acum himerele arestării pe motiv că i-a lătrat cățaua.