Moineștiul găzduiește a VIII-a ediție a Cupei Triumf la Powerlifting

Pe 18 martie 2017, la Sala de Sport Spiru Haret din Moinești va avea loc o nouă ediție a Cupei Triumf. Am reușit să obținem un scurt interviu în exclusivitate cu Marius Mihai Manda, organizatorul competiției și sportiv de performanță.



I: Inca o saptamana si se va disputa a opta editie, daca am inteles bine, a Cupei Triumf! Opt ani la rand ai reusit sa organizezi acest concurs național, cred ca

ești mulțumit de longevitatea competiției pe care ai lansat-o, nu?!

R: Binenteles ca da, gandind la cum a inceput totul si acum dupa opt ani sunt la fel de motivat sa organizez acest eveniment, imi da o putere si multumire in acelasi timp. Acum opt ani a inceput totul mai mult dintr-o ambitie pentru a dezvolta sportul si in orasul meu natal, Moinesti. La vremea aia nici nu am crezut ca voi putea duce 3-4 editii, daramite opt! Multumesc Domnului si nu in ultimul rand sponsorilor si partenerilor ce m-au ajutat sa duc la capat fiecare editie.

I: Ce proba sportiva ți-ar placea sa o privesti din cadrul concursului daca ai fi in public?

R: Binenteles ca toate probele de forta imi plac, însă am eu o „sensibilitate” mai mare pentru indreptari. Impinsul din culcat ridica orice fan in picioare aplaudand la vazul greutatilor uriase impinse de sportivi. La indreptari nu pot decat sa imi imaginez ca se aseamana cu o proba a gladiatorilor, unde insa totul depinde de forța mentală a concurentilor.

I: Inceputul acestui an ti-a dat de furca din ce am auzit dar totusi continui a te ocupa de organizarea evenimentului CUPA TRIUMF. Cum reusesti?

R: Totul a fost ca un cosmar incepand cu luna februarie, când mama mea a suferit mult… mai multe nu pot spune. Ma bucur ca acum e bine si Dumnezeu e alaturi de noi. Erau ganduri negre in mintea mea la acea vreme.

I: Anul asta ce sperante mai ai sa reușești pe plan sportiv?

R: O medalie frumoasa la aceasta editie a Cupei Triumf, iar apoi sa reusesc a castiga o medalie in cadrul Campionatelor Nationale de Powerlifting ce au loc in luna aprilie. Sunt luate mai multe in calcul dar deocamdată iau zilele una câte una.