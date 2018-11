Mega Star Bacău, producător mobilier serie și la comandă [P]

De cele mai multe ori ne întrebăm dacă să cumpărăm mobilier gata făcut sau să optăm pentru mobilierul realizat la comandă pentru casa noastră. Probabil cel mai ușor este să vizităm un magazin de mobilă și să alegem ceea ce ne place.

Dar ce se întâmplă atunci când nu găsim nimic pe gustul nostru, nimic care să se potrivească dimensiunilor camerei pe care dorim să o mobilăm?

În acest caz, mobilierul realizat pe bază de comandă de către o companie renumită în acest domeniu este soluția. Astfel, putem să ne jucăm în jurul designului dorit. Putem proiecta mobilierul în funcție de nevoile, cerințele, preferințele și stilul dorit. Din moment ce aceste piese de mobilier se pot face în orice dimensiune, ele se potrivesc perfect oriunde.

Cu ajutorul celor de la MEGA STAR din Bacău, putem achiziţiona atât mobilier lucrat în serie cât și mobilier executat la comandă. MEGA STAR produce mobilă pentru dormitor, living/sufragerie, bucătărie, dulapuri, comode, dressinguri, paturi rabatabile, canapele și colțare.

Produsele standard pot fi vizionate în magazinul din Bacău de pe strada Milcov 3-5 și pot fi o soluție convenabilă pentru mobilarea căminului.

Compania nu se adresează doar clienților din județul Bacău ci și celor din Neamț, Iași, Suceava sau din oricare alt oraș. Cei care vor să facă unele schimbări în materie de design la produsele existente pot să aleagă alte culori ale fețelor, ale carcaselor sau ale blaturilor de bucătărie fără a plăti nici un ban în plus. În plus, se poate renunța la anumite corpuri sau se poate completa cu alte elemente pentru a se obține compoziția dorită.

Mobilierul realizat la comandă de către Mega Star are avantajul de a se adapta la nevoile și cerințele specifice din punct de vedere al designului şi dimensiunilor. Clientul are puterea decizională de selectare a fiecărui element, inclusiv tipul de țesătură, cusătura, materialele folosite pentru a executa mobilierul, culorile, etc. Se pot determina aspectele funcționale ale mobilierului conform nevoilor cum ar fi numărul de sertare, accesoriile, ușile, etc.

Unul dintre cele mai importante avantaje ale colaborării cu Mega Star este acela că acest mobilier oferă exclusivitate în spațiul în care este instalat. Piesele pot avea un aspect unic și pot reflecta sensibilitatea și stilul persoanei, putând să aducă o atingere personală în orice spațiu.

Compania se concentrează pe producerea pieselor de mobilier de calitate care vor suporta testul timpului. În afară de estetica ireproșabilă, piesele pot excela prin funcționalitatea lor.

Galeria de imagini reprezentative cu mobilier produs de către Mega Star se poate vizualiza pe site-ul companiei, www.mega-star.ro.