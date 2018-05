Lucrări de reparații la rețeaua de apă pot duce astăzi la oprirea furnizării în anumite zone ale orașului

Update: In intervalul 13.30 – 16.30 serviciul de alimentare cu apa in cartierul Serbanesti va fi sistat!

Ca urmare a unei avarii la reteaua de distributie apa situata b-ul Unirii, nr. 90, din Mun. Bacau, se va interveni pentru executarea lucrarilor de remediere in data de 21.05.2018, incepand cu ora 9. Durata estimata a interventiei este de 8 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare al apei pentru abonatii cu bransamente in cartierul Serbanesti.

Tot astăzi, ca urmare a unei solicitari din partea Primariei Bacau de sistare a apei pe str. Ulmilor, din Mun. Bacau, ca urmare a unor pierderi, incepand cu ora 09.00, se va interveni pentru executarea lucrarilor de remediere. Durata estimata a interventiei este de 4 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare al apei pentru abonatii cu bransamente pe strada Ulmilor.