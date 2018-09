Lucrări de intervenție în Bacău la rețeaua de apă CRAB SA. Avarie în Târgu Ocna

In data de 27.08.2018, incepand cu ora 9.00, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie apa potabila aflata pe str. Bicaz, nr. 144 A. Durata estimata a interventiei este de 8 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare al apei pentru abonatii cu bransamente situate pe strazile Bicaz, Calea Republicii, Metalurgiei, Otelari si Chimiei.

Tot in data de 27.08.2018, incepand cu ora 9.00, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie apa potabila aflata pe str. Oituz. Durata estimata a interventiei este de 8 ore. Este posibila si sistarea serviciului de furnizare al apei pentru abonatii cu bransamente situate pe strazile Oituz si Cuza Voda.

Avarie în Târgu Ocna

Ca urmare a avariei produse de SC FLAVIA SRL, Târgu Ocna, va informam ca in data de 25.08.2018, incepand cu orele 12.30 se va intrerupe furnizarea apei potabile pe urmatoarele strazi : Republicii, Maior Rosita, Poet Gramada, Aurora, Valeni, Zimbrului si Libertatii.

Timp estimat de executie a lucrarii 48 ore.