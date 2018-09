Kindred Group țintește piața americană a gamblingului [P]

Unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc in Europa si Australia, grupul suedez Kindred testeaza piata americana. Dupa ce a adoptat strategii care de care mai inventive pentru a-si creste cota de piata in Europa (una dintre ele este deschiderea cazinoului online cu specific 100% romanesc, Vlad Cazino), Grupul si-a indreptat atentia catre piata americana, care in urma unei hotarari judecatoresti, tinde sa se reglementeze in favoarea acceptarii jocurilor de noroc online.

In aceasta vara, Kindred, detinatorul site-ului de jocuri de noroc si al aplicatiei Unibet, a anuntat ca a ajuns la un acord cu Hard Rock Atlantic City pentru a oferi pariuri sportive online in New Jersey. Desi nu se stiu foarte multe detalii despre aceasta afacere, se pare ca aceasta intelegere se va intinde pe 10 ani si va permite suedezilor obtinerea unei licente pentru industria de servicii de cazinou.

,,Hard Rock este mandru să colaboreze cu unul dintre cei mai rapizi operatori din industrie. Speram că experienta internationala a lui Kindred si angajamentul fata de inovare se vor transforma intr-un succes semnificativ in New Jersey „, a declarat Kresimir Spajic, vicepresedinte senior al jocurilor online de la Hard Rock International.

In urma acestei intelegeri, Hard Rock devine ce de-al saptelea cazinou din Atlantic City care dispune de pariuri sportive. Se pare ca Hard Rock ar avea o intelegere similara si cu Bet365, alt operator european, asa incat, in acest moment nu este foarte clar in ce mod vor colabora cele doua entitati.

Din unele surse, Kindred ar putea oferi, teoretic, un cazinou online complet nou in New Jersey, desi Hard Rock detine propriul cazinou online.

,,Acesta este un moment foarte interesant pentru Kindred, deoarece ne-am straduit sa facem acest prim pas important in ceea ce va deveni cel mai probabil cea mai mare piata de pariuri din lume. De asemenea, sunt incantat ca am reusit sa colaboram cu un adevarat stil de viata si de divertisment si sunt convins ca Kindred si Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City vor oferi clientilor din New Jersey o experienta de pariuri sportive si jocuri de noroc absolut extraordinare „, spune Manuel Stan, senior vicepreședinte al Kindred SUA.