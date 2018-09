Îți dorești ca transportul coletului din România în Anglia să ajungă rapid la destinație? [P]

Daca ai un colet care trebuie sa ajunge in Anglia sau in Romania, in siguranta si fara inconveniente, exista Eastlines, singurul serviciu de coletarie online din Romania cu adevarat profesionist. Toate coletele necesita atentie deplina, iar Eastlines iti asigura transportul pachetului in Anglia sau in Romania in deplina siguranta, in timp scurt si intr-un mod profesionist.

Existent pe piata inca din anul 2007, Eastlines a onorat peste 350 000 de comenzi, a multumit peste 60 000 de clienti, cu ajutorul a 24 de vehicule de transport si a 25 de angajati. Eastlines se bazeaza pe o logistica complexa, care este alcatuita din sedii, depozite, autoutilitare si camioane, o multitudine de facilitati tehnologice, stand toate la dispozitita clientilor. Orice informatie este oferita de call-center-ul deschis tuturor comenzilor telefonice, printr-un personal profesionist.

Pentru eficientizarea comenzilor, acestea se pot realiza online, prin platforma site-ului. Aceasta permite gestionarea rapida a clientilor, comenzilor si transporturilor, procesarea realizandu-se in cel mai eficient mod.

Ce avantaje ai daca alegi Eastlines pentru transportul coletului tau?

Capacitate nelimitata de transport, livrare rapida, transport in fiecare zi, logistica complexa, sedii, depozite si utilaje, call center si suport permanent, platforma de gestionare a comenzilor dotata cu tehnologii de ultima ora si multiple facilitati online pntru clienti.

De la plicuri pana la colete de mari dimensiuni, Easlines este curierul tau rapid si eficient, destinat atat comunitatii din Marea Britanie, cat si din Romania. Fie ca esti persoana fizica sau persoana juridica, daca doresti transportul marfii, a coletelor sau a plicurilor, Eastlines se asigura ca transportul ajunge la timp si in stare perfecta la destinatie.

Eastlines este singurul serviciu de coletarie cu discount, care sta la dispozitia tuturor celor care doresc ca pachetele lor sa ajunga in siguranta la destinatie. Alege profesionalismul si o echipa de oameni care sunt langa tine de fiecare data cand apelezi la ei.