Festivalul „Zilele Parcului Gherăiești” a ajuns la a V-a ediție. Vezi programul activităților din acest week-end.

17:00 – 22:00

Program cultural oferit de către: ADAMAS, Palatul Copiilor, Școala de Canto My Voice Studio by Andra Lungu, Clubul de dans FirSTep by Deea, Direct Studio, dar și alți elevi și tineri băcăuani: Silvia Păduraru, Delia Lupu, Amalia Ferdeș, Anisia Delia Colac, Karina Luncanu și mulți alții.