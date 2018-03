Ferma de animale – infiintare, sfaturi, recomandari [P]

Infiintarea unei ferme de animale este o idee extrem de profitabila in Romania. Pe langa cresterea economiei tarii, se promoveaza conceptul de eco, atat de des auzit in ultimii ani. Astfel, o afacere de acest gen reprezinta o idee demna de luat in seama de catre persoanele care detin terenuri agricole, si nu numai.

Interesul pentru carnea sanatoasa a luat amploare in ultima perioada, asadar proprietarii unor ferme de animale au asigurat un venit mai mult decat profitabil.

Insa aceasta afacere de perspectiva nu este atat de usor de pus pe picioare precum isi imagineaza unii. Pe langa faptul ca trebuie intocmit cu minutiozitate un plan de afacere si obtinute numeroase aprobari, este necesar sa va orientati asupra raselor de animale pe care doriti sa le cresteti si, cel mai important aspect, sa realizati constructia halei si a instalatiilor adecvate.

Subiectul dezbatut mai pe larg in acest articol este despre achizitionarea elementelor necesare unui gard electric. Insa mentionam pe scurt si despre celelalte aspecte de avut in vedere atunci cand decizia de a infiinta o ferma de animale a fost luata.

Zona in care se amplaseaza aceasta este supusa unor conditii si reglementari regale, iar pentru aceasta este necesar de documentat cu privire la legislatia in vigoare.

In ceea ce priveste planul de afaceri, trebuie sa se cunoasca de la bun inceput numarul de animale cu care se incepe o astfel de afacere. In plan secundar, se va decide daca se opteaza pentru una sau pentru mai multe rase. Un alt element care nu trebuie ignorat presupune gasirea unor potentiali clienti care sa cumpere produsele rezultate.

Pentru obtinerea documentatiei necesare este nevoie de multa rabdare si perseverenta. Multi potentiali antreprenori se impotmolesc atunci cand constata dificultatea acestei activitati serioase si deloc de neglijat. Desigur, trebuie sa apelam la institutiile si functionarii din zona in care am decis sa ne deschidem ferma. Prezentarea unui plan de afacere corect va inlesni acest proces oarecum greoi.

Pasul urmator presupune alegerea unui sistem de adapost pentru animale. Variantele sunt multiple dar cea mai recomandata in prezent este crearea unei ferme performante dotata cu echipamente si materiale usoare, dar specializate. Adaposturile fermei trebuie sa respecte normele sanitare in vigoare. Astfel, ele trebuie sa fie curate, iluminate, bine intretinute si ferite de curent sau alti factori nocivi.

Un element esential este acela de a nu face rabat atunci cand ne aflam in puctul de a amenaja si utila ferma. Este important de stiut ca investitiile in echipamente, instalatii moderne se amortizeaza intr-un timp relativ scurt, deoarece cheltuielile vor fi mai reduse, iar animalele vor creste in conditii optime.

O importanta deosebita vom acorda gardului electric. Acesta este un aparat care permite transformarea energiei electrice sub forma de impulsuri. El se compune din sursa de curent electric, un generator de impulsuri, componente pentru ingradire/imprejmuire. Toate aceste elemente permit functionarea optima a acestui sistem, fara momente neplacute.

Impulsurile generate de gard nu reprezinta un pericol real pentru animale. Pot fi percepute ca un fel de avertisment, efectul unui impuls dureaza cateva milisecunde, dupa care se transfera in pamant. In mod natural, animalul paraseste zona interzisa, iar in terment de cateva zile se vor obisnui cu acest sistem. Presupune un fel de educare/dresare a animalelor de a ramane in zona de perimetru permisa.

Produsul cel mai bine vandut datorita raportului pret – calitate mai mult decat optim, disponibil pe superfarmland.ro, este:

Generator De Impulsuri N 4000 6 J

Este potrivita orientarea catre infiintarea unei ferme de cai, vaci, oi sau capre. Vegetatia medie sau deasa este ideala pentru puterea acestui aparat. Totusi, pentru a functiona la capacitate maxima, se recomanda eliminarea vegetatiei din zona fierelor de gard electric. Tensiunea pe care o poate atinge este de 10.500 V, iar puterea de 6.00 Joule, respectiv de 4.00 Joule – numai potrivite pentru animalele cu blana mai lunga sau pentru cele mai greu de pazit.

Ca bonus, cei care comanda acest produs primesc un Tester Gratis.

Banda Gard Electric Premium Line 200 M 38 Mm

Acesta banda este indicata pentru zonele cu pasune. Dimensiunile sunt de 200m x 38mm latime si 15.000m lungime. Culoarea este la alegere, alb sau verde. Firele sunt conectate in cruce avand capacitatea de a transmite curent in permanenta. In acest sens este necesara existenta unui flux constant de putere.

Trebuie cunoscut faptul ca, cu cat firul este mai bun conductor, cu atat energia transportata va fi mai mare. Un aparat mare care alimenteaza garduri lungi nu este compatibil cu un fir foarte subtire, care lasa electricitatea sa treaca mai greu. Culoarea verde mascheaza mediul natural si reduce vizibilitatea firului.

Acest produs satisface cu incredere nevoile si cerintele antreprenorilor din acest domeniu de activitate.

