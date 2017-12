Asociaţia pentru Promovarea Dezvoltării Personale (APDP) Bacău anunță închiderea oficială a proiectului, ”FAN și promotor, sănătos în viitor!”, implementat în perioada august – noiembrie 2017. Scopul proiectului a fost acordarea de acces pentru 600 de copii din mediul rural, la programe de educație pentru sănătate, în cadrul campaniei de promovare a sănătății pentru o viață frumoasă și armonioasă.



Obiectivele proiectului: 1. Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor și comportamentelor de sănătate a cel puțin 600 de copii din mediul rural, cu vârsta între 11-17 ani, un pas spre responsabilitate și autonomie. 2. Dezvoltarea abilităților sociale – factor de protecție care reduce riscul apariției unor comportamente de risc în medii defavorizate; 3. Promovarea comportamentelor pozitive pentru o viață sănătoasă.

Raportăm, la final, un număr de 1345 de beneficiari direcți ai proiectului, copii din mediul rural și copii instituționalizați. Activitățile susținute pentru realizarea scopului campaniei au fost implementate în 16 comunități rurale din județul Bacău: Secuieni, Traian, Tisa-Silvestri, Mărgineni, Horgești, Gioseni, Buhoci, Oituz, Nicolae Bălcescu, Pârjol, Prăjești, Sascut, Filipeni, Barați, Cucuieți și Dofteana.

Întreaga echipă a proiectului ”Fan și promotor, sănătos în viitor”, alături de beneficiarii direcți, indirecți și susținătorii, suntem mândri de întreg parcursul de activități susținute cu și pentru copii din mediile defavorizate ale județului Bacău.

Nu vrem să folosim clișee, dar trebuie să spunem că am realizat ceea ce ne-am propus, mai mult, am reușit să ne adresăm unui număr mult mai mare de beneficiari direcți, venind în cadrul campaniei de anul acesta cu noi activități, cu noi abordări care au vizat și implicarea copiilor în pregătirea și susținerea practică a unor programe. Multe, multe activități practice în care copii au putut efectiv să exerseze modalități concrete de susținere a unei vieți sănătoase, activități pentru care au apelat și la resursele personale și familiale, resurse valoroase și sănătoase, care pot constitui și pentru viitor o bază serioasă de dezvoltare a unui model de viață comunitară sănătoasă, autentic românesc. Un model de comunitate în care membrii acesteia sunt persoane echilibrate, persoane care au încredere în forțele proprii, cred cu adevărat că pot fi promotori ai schimbării și pot produce schimbarea. Dacă deja v-am obișnuit cu stilul nostru creativ, cu activități interesante și atractive,nu rămânem în urmă nici de la capitolul premiere, iar aici menționăm desfășurarea tuturor activităților în mediul rural al județului Bacău, acolo unde trăiesc și învață toți beneficiarii proiectului nostru. Aceasta este campania noastră, acestea sunt an de an obiectivele noastre, încet dar constant, cu multă dragoste de oameni, să putem crea o generație sănătoasă, fizic și mental!

A cincea ediție a campaniei APDP, de promovare a unui stil de viață sănătos, derulată în anul 2017 prin proiectul ”FAN și promotor, sănătos în viitor”, a urmărit în continuare promovarea acelei culturi în care sănătatea fizică și emoțională să devină o valoare personală și socială asupra căreia să ne îndreptăm atenția în fiecare etapă a vieții.

Susținători în proiect: – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; – Școala Gimnazială Secuieni, Școala Gimnazială Traian, Școala Gimnazială Tisa-Silvestri, Școala Gimnazială Mărgineni, Primaria Comunei Horgești; – Alte 11 instituții locale și de învățământ, din comunități rurale, alăturându-ni-se pe parcursul proiectului: Gioseni, Buhoci, Oituz, Nicolae Bălcescu, Pârjol, Prăjești, Sascut, Filipeni, Barați, Cucuieți și Dofteana.