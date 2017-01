Ce cumpără o femeie în ziua de salariu – lucrurile utile vs. mofturi

Fiecaruia dintre noi i se intampla sa isi indrepte banii catre lucruri ce nu ii sunt neaparat folositoare, insa devine o problema daca acest lucru se transforma intr-o obisnuinta, mai ales in ziua de salariu.

Femeile sunt mult mai predispuse sa faca asta pentru ca nevoile lor sunt accentuate de numeroasele oferte pe care le gasesc in magazinele online si offline.

Pe de-o parte, necesitatile casnice primeaza in momentul in care doriti sa faceti o schimbare in stilul de viata personal sau familial, alegand o alimentatie mai corecta sau un program de miscare mult mai diversificat. Intr-o astfel de situatie, investitia intr-un dispozitiv performant de gatit, cu aburi sau grill, devine o strategie inteligenta de a cheltui surplusul de bani din ziua de salariu. Este cel mai simplu sa inlocuiti alimentele procesate sau semi – preparate cu sprijinul unui astfel de electrocasnic, mai ales ca tehnologiile de actualitate vin insotite cu o sumedenie de functii ce pot simplifica procesul de gatit. Aceleasi reguli se aplica si in cazul accesoriilor sau echipamentelor sportive – o alta directie oportuna spre care va puteti indrepta economiile la final de luna.

Si totusi, care sunt cu adevarat lucrurile in care investeste o femeie in ziua de salariu?

Aparatele electrocasnice pentru bucatarie. Asa cum spus, regula se confirma. Majoritatea femeilor, in special cele care trebuie sa se ingrijeasca de alimentatia unei familii numeroase, au tendinta de a-si focusa economiile pe investitiile in echipamentele care le pot simplifica sarcinile in bucatarie. Care sunt aparatele de gatit pe care gospodinele le aleg frecvent?

Conform studiilor, multe femei devin interesante de electrocasnicele multifunctionale. Un exemplu bun este mixerul de gatit cu bol, care ocupa un loc privilegiat in lista de achizitii a fiecarei gospodine ce se respecta. Din aceasta lista de recomandari puteti alege un mixer cu bol profesional, care vine acompaniat de un carlig de framantare, un tel realizat din otel inoxidabil, dar si o paleta din aluminiu. Pretul sau poate ajunge si la 880 lei, asa cum este cazul mixerului Heiner Master Collection, insa exista si variante mai ieftine. Brandurile Starlight si Philips vin cu numeroase propuneri in acest sens, preturile variind intre 114 si 699 lei.

Pe o pozitie secunda se pozitioneaza gratarele electrice, preferatele gospodinelor fiind modelele care poseda invelis antiaderent, indicator de temperatura sau capac, astfel incat mirosul sa nu se disipe in intreaga locuinta. Ca optiuni de achizitie, magazinele online si offline primesc multe solicitari pentru gratarele Gorenje, Bosch sau Tefal.

Iesind din sfera culinara, observam ca femeile investesc in ziua de salariu in alte accesorii pentru casa, cele mai prezente pe listele lor de cumparaturi fiind lenjeriile de pat, cuverturile pufoase sau prosoapele de baie. Acestea fac parte din gama lucrurilor utile, mai ales ca servesc tuturor membrilor familiei.

Cap de lista din perspectiva mofturilor pe care reprezentantele publicului feminin obisnuiesc sa si le satisfaca in ziua de salariu sunt parfumurile. Desi fiecare persoana este coordonata de propriile sale posibilitati financiare, orice femeie cauta parfumuri ieftine de firma in ziua de salariu. De ce? Ei bine, ele sunt arome pe care in mod obisnuit nu si le-ar permite, insa un surplus financiar poate sa dezlege aceasta regula. Daca parfumul preferat nu este la reducere, asta nu inseamna ca se renunta complet la rasfatul corporal, caci magazinele sunt in fiecare luna garnisite cu seturi cadou. Compuse din esente si lotiuni hidratante, oje sau farduri pentru ochi, seturile cadou se plaseaza pe cea de-a doua pozitie a preferintelor feminine.

O alta directie in care se indreapta o parte din bugetul lunar este garderoba. In momentul actual, posibilitatile de shopping nu mai sunt restrictionate doar la nivel offline, asta pentru ca magazinele online de haine au capatat o aura de incredere in fata femeilor de pretutindeni. Astfel, daca parfumul preferat nu a fost la reducere, asta nu inseamna ca acestea nu se pot rasfata cu o noua piesa vestimentara. Conform vanzarilor, bluzele, camasile sau rochitele sunt produsele de top pe care femeile le achizitioneaza cu usurinta. Motivul? Topurile colorate, camasile vaporoase sau bluzele office sunt intotdeauna usor de accesorizat, iar marimile sunt mai limitate decat in cazul pantalonilor sau pantofilor, astfel ca si magazinele online au de castigat.