Cafeaua este un subiect controversat. In funcție de persoana cu care discuți, cafeaua reprezinta fie o băutură minunata, fie o otrava care provoacă dependenta. Privind din punct de vedere științific, este destul de clar – consumul de cafea a fost nedrept judecat.



Cafeaua este, de fapt, o bautura complexa, cu sute de compusi bioactivi. In fapt, este singura sursa de antioxidanti pentru multi oameni. Studiile arata ca bautorii de cafea, fie ea cafea Lavazza sau cafea Illy, au un risc scazut al bolilor precum diabetul de tip 2, boli neurologice si boli de inima.

De asemenea, doar pentru ca o cantitate mica din ceva este benefica, nu inseamna ca o cantitate exagerata este si mai buna sau mai sigura. In general, excesele distrug si ne fac rau, de aceea trebuie consumate cu buna stiinta. Trebuie sa avem in evidenta faptul ca o cafea de calitate, precum cafeaua Lavazza sau cafeaua Illy, este bogata in nutrieni, antioxidanti si ne asigura un gust placut si o prajire exact asa cum o dorim.

Ca atare, cata cantitate de cafea devine un exces si care este reteta pentru a maximiza beneficiile sanatoase si pentru a minimiza riscurile?

Cata cofeina se gaseste intr-o ceasca de cafea Lavazza?

Ingredientul activ dintr-o cafea este cofeina, cea mai comuna substanta psihoactiva din lume. Continutul de cofeina dintr-o cafea variaza intre 50 si 400+ mg/ ceasca.

O ceasca de cafea Illy, pe care o faci in mod obisnuit acasa, poate contine 50 mg de cofeina, in timp ce o cana de cafea poate contine 300 mg de cofeina. Ca o regula generala, o ceasca de 230 grame contine in jur de 100 mg de cofeina. Oamenii de stiinta sugereaza faptul ca 400 mg de cofeina sau 4 cesti de cafea sunt potrivite pentru adulti.

Tine cont de faptul ca exista si alte surse de cofeina, pe langa cafea, incluzand ceaiul, bauturile nonalcoolice, energizante, ciocolata si anumite medicamente.

Cofeina pe termen scurt si pe termen lung – care sunt efectele?

In cadrul unui consum regulat de cafea Lavazza exista simptome de scurta durata, care sunt in mare parte legate de cofeina in sine. Cofeina are efect asupra creierului mai intai, unde afecteaza functiile neurotransmitatorilor si exercita un efect stimulativ.

Daca consumi prea multa cafea intr-un timp relativ scurt, vei experimenta simptome legate de functionalitatea creierului si a sistemului digestiv: oboseala, anxietate, tulburari stomacale, iritabilitate, insomnie, tensiune ridicata, tremurat. Daca traiesti astfel de stari, inseamna ca ai o sensibilitate la cofeina si ar trebui sa micsorezi cantitatea de cafea sau a altor bauturi.

Cele mai multe studii, care au ca principal subiect cofeina, arata ca ne este prelungita viata cu ajutorul cafelei Illy. Acesta este efectul consumului de cofeina pe termen lung.

Conform unui studiu publicat in New England Journal of Medicine in anul 2012, s-a constatat ca cei care consuma 4-5 cesti de cafea pe zi isi maresc cel mai mult viata. De asemenea, elimina riscul unor boli precum diabetul de gradul 2, cancerul de ficat, Alzheimer, Parkinson si depresia.