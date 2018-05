Avarie din nou! S-a oprit apa!

Urmare a unei avarii produse in data de 18.05.2018, in cadrul lucrarilor executate pe str. Poet Carlova, s-a oprit furnizarea apei potabile in zonele de Nord si Centru ale Municipiului Bacau.



UPDATE ora 16.45: Echipele S.C. CRAB S.A. au reusit sa identifice natura avariei. Se estimeaza ca lucrarile de remediere sa dureze pana in jurul orei 22.00, dupa care va incepe umplerea treptata a instalatiilor de alimentare cu apa.

Echipele S.C. CRAB S.A. sunt la fata locului in vederea evaluarii gravitatii avariei produsă, conform acestora, de catre S.C. CONEXTRUST S.A..

De această oprire vor fi afectaţi:

1. Consumatorii cuprinşi între străzile:

a) Gării – Bradului (Mioriţa) – Prelungirea Bradului – Ştefan cel Mare – Vadu Bistriţei – B-dul Unirii (9 Mai) – Oituz;

b) B-dul Unirii – Oituz – Constantin Ene – Spiru Haret – Erou Ciprian Pintea – Stadionului – Milcov – Ion Luca Caragiale (inclusiv cartierul Bistriţa Lac);

c) Erou Ciprian Pintea – Spiru Haret – Garofiţei (Pod Narcisa) – Letea – Milcov;

d) General Guşe – Dr. Alexandru Şafran – Alexei Tolstoi – Constanţei.

2. Consumatorii de pe Calea Moineşti şi din cartierele CFR, Serbaneşti şi Tache.

De asemenea vă informăm că se va furniza apă potabilă la presiune scăzută pentru:

a) Consumatorii cuprinşi între străzile (Pod Narcisa) Republicii – Narciselor – Victor Babeş – Henri Coandă – Condorilor – Bicaz (Chimiei);

b) Consumatorii din cartierele Gheraieşti şi Izvoare.

Tot în data de 18.05.2018, pe str. Alexandru Vlahuta, nr. 6, la cererea Primariei Bacau se va opri furnizarea serviciului de alimentare cu apa, intre orele 9.00 – 12.00, pentru efectuarea unor lucrari de reparatie a conductei de distributie.In urmă cu 2 zile, ca urmare a unei lucrari de asfaltare executate de catre Primaria Saucesti, in data de 16.05.2018, ora 16.00, s-a produs o avarie la conducta care alimenteaza cu apa sistemul din com. Saucesti, conducand la sistarea apei catre toate satele din comuna. De aceasta oprire vor fi afectati consumatorii din satele: Saucesti, Schineni si Bogdan Voda. Estimam durata de executie a lucrarilor de reparatii, cat si de repunere in functiune a sistemului de alimentare cu apa al comunei, pana la data de 18.05.2018, ora 8.00!