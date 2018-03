Avaria la conducta de apă a fost reparată

In cursul noptii de joi, 08.03.208, spre vineri, 09.03.2018, in jurul orei 2.00 dimineata, apa, prin conducta de aductiune, a ajuns in Statia de Tratare Barati.

Suntem in program cu revenirea la parametrii normali de functionare, iar la aceasta ora s-a ajuns la aprox. 40% din debitul nominal de pe conducta de aductiune.

Estimam ca in cursul serii de azi sa se revina la programul de functionare normal pentru majoritatea clientilor nostri.